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В «Справедливой России» предложили обязать госкомпании отчислять в бюджет не менее половины прибыли
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В «Справедливой России» предложили обязать госкомпании отчислять в бюджет не менее половины прибыли 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Норматив отчислений по дивидендам для компаний, свыше половины акций которых находится в государственной или муниципальной собственности, должен быть повышен до уровня не менее 50% от чистой прибыли.
Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.
Как следует из пояснительной записки к инициативе, с которой ознакомилась «Парламентская газета», предложение призвано повысить доходы государства, помочь реализации основных задач бюджетной и налоговой политики, а также положений Послания Президента Федеральному Собранию.
Депутаты отмечают, что, согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, следующие три года госкомпании для сохранения сбалансированности бюджета будут обязаны выплачивать дивиденды в размере 25% дивидендов.
Однако данный показатель создаёт искусственное занижение отдачи вложенного капитала, что приводит к наличию необоснованных преимуществ для госкомпаний, уверены в «Справедливой России».
В подтверждение обоснованности своего предложения парламентарии указывают на зарубежную практику, согласно которой в ряде стран Центральной и Восточной Европы для таких компаний действует норматив выплаты дивидендов в размере 70 процентов чистой прибыли.
При этом в Минфине России уже выступали за повышение планки выплат до уровня 50% дивидендов, однако для ряда госкомпаний предусмотрены и исключения. В итоге недоимки госбюджета из-за подобных манёвров ежегодно составляют порядка 300 миллиардов рублей.
Для того чтобы хотя бы исполнять бюджет, выполнять социальные обязательства государства, авторы инициативы предлагают отказаться от рекомендаций и исключений и на уровне Федерального закона повысить соответствующий финансовый норматив.
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