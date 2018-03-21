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В Италии проводится День памяти невинных жертв мафии
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В Италии проводится День памяти невинных жертв мафии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Италии массовыми митингами, демонстрациями, проходящими в различных городах страны, отмечают 23-й День памяти невинных жертв мафии.
По традиции в ходе манифестаций, главная из которых в этом году проходит в городе Фоджа, зачитывается скорбный список, в который уже внесено более 970 имён. Речь идёт об общественных и политических деятелях, профсоюзных активистах, предпринимателях, журналистах, священниках, не побоявшихся в одиночку бросить вызов организованной преступности, но не получивших необходимой поддержки общества и защиты государства.
«В День памяти и действий в память о невинных жертвах мафии хотел бы выразить свою близость с теми, кто в гражданском порыве, руководствуясь чувством солидарности собрались в Фодже, а также во многих других городах, чтобы засвидетельствовать, что сердце Италии с теми, кто добивается правды и правосудия, кто отрицает насилие и страх, кто стремится к созданию условия для общественной жизни без криминального ярма», — говорится в обращении президента Италии Серджо Маттареллы к участникам манифестаций.
Город Фоджа был выбран местом для проведения главной из них не случайно. Он является административным центром одноимённой провинции, на территории которой действует несколько ведущих между собой борьбу за влияние «батарей» — так на местном диалекте называют мафиозные кланы. За последние три десятилетия в этой провинции было совершено порядка 300 нераскрытых убийств. Об этом, в частности, рассказал газете Il Fatto Quotidiano священник Луиджи Чотти, председатель ассоциации Libera, по чьей инициативе начиная с 1996 года в Италии и отмечается «День памяти и действий».
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