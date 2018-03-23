Юго-запад Москвы парализован из-за футбольного матча

Об изменениях в схеме движения автомобилей и общественного транспорта в ЦОДД предупредили за несколько дней до спортивного мероприятия. Тогда сообщалось, что на семи улицах будет введено одностороннее движение, в том числе на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу и на съезде со Смоленской улицы на Смоленскую набережную. Несколько переулков, напротив, сделали двухсторонними — например, Усачевский.

При этом полностью перекрыто движение на Ростовской (от Бородинского моста), Саввинской и Новодевичьей набережных, а также закрыты выезды на Саввинскую набережную с прилегающих улиц. В настоящее время Фрунзенская набережная закрыта от пересечения с ул. Тимура Фрунзе, а также перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды, Хамовнический Вал закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной. Помимо всего перечисленного, закрыты три съезда с ТТК — на Новодевичью набережную, на Комсомольский проспект и на улицу Хамовнический вал. Перекрытия затронули и другие улицы района Хамовники.

Как рассказали "Газете.Ru" местные жители, они не могли выехать из района уже с 5 утра 23 марта. Активисты и депутаты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину — они направили градоначальнику письмо, в котором указали все недостатки организации дорожного движения на время подготовки и проведения спортивного мероприятия. Они полагают, что мэрия учтет их при подготовке к Чемпионату миру по футболу, который пройдет летом. В письме говорится, что «десятки тысяч жителей Хамовников оказались заблокированы в собственных дворах», а автомобилисты «не могут выехать из района из-за неправльной расстановки знаков и излишне увеличенной зоны перекрытия движения».