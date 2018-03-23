У стадиона «Лужники» изменилась схема движения из-за матча Россия − Бразилия

У стадиона «Лужники» изменится схема движения в связи с проведением товарищеского футбольного матча Россия Бразилия . Изменения действуют с 22 по 24 марта, сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, односторонними временно стали: съезд со Смоленской улицы на Смоленскую набережную, съезд с Ростовской набережной на Смоленскую улицу, участок улицы Усачева от Трубецкой улицы до переулка Хользунова, участок переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, участок Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая, участок улицы Ефремова от улицы 3-я Фрунзенская до проектируемого проезда №2309, учасок дублера Комсомольского проспекта от проезда № 2309 в сторону 3-й Фрунзенской улицы.

При этом двустороннее движение ввели во 2-м переулке Тружеников и переулке Льва Выготского , в Малом Саввинском и Усачевском переулках, на дублерах Фрунзенской набережной от дома № 18 до дома № 4, а также на бульварных участках улицы 3-я Фрунзенская от поезда №6023 до Фрунзенской набережной и улицы 2-я Фрунзенская от проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной. Кроме того, двустороннее движение организовали на участке Трубецкой улицы между улицами Усачева и Ефремова

Для проезда транспорта полностью закрыты Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные. Помимо них, полностью перекрыли выезды: с 1-го Вражского переулка на Саввинскую набережную, со 2-го переулка Тружеников на Саввинскую набережную, с переулка Льва Выготского, с Малого Саввинского переулка, с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную.

По Фрунзенской набережной нет проезда от ее пересечения с улицей Тимура Фрунзе. Также перекрыты выезды на Фрунзенскую набережную, в том числе дворовые проезды. Хамовнический Вал закрыт для транспорта от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной.

Для организации пешеходной зоны также перекрыли следующие улицы: улица Доватора, участок 3-й Фрунзенской улицы от улицы Доватора до улицы Ефремова, участок улицы Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы, улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора, проектируемый проезд №2309 от улицы Усачева до улицы Доватора,

Кроме того, с 22 по 24 марта перекрыли съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и Комсомольский проспект, съезд с внутренней стороны ТТК на улицу Хамовнический Вал.

В связи с матчем на улицах также будет ограничено парковочное пространство. В ЦОДД попросили водителей с пониманием отнестись к изменениям движения и следовать указаниям дорожных знаков.