Измененная из-за футбольного матча схема движения в районе стадиона «Лужники» действует по 24 марта

В районе стадиона «Лужники» из-за проведения 23 марта футбольного матча между сборными России и Бразилии вводится измененная схема движения автомобилей, которая будет действовать по 24 марта.

Так, введено одностороннее движение: на съезде с ул. Смоленская на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской набережной; на съезде с Ростовской набережной на ул. Смоленская с исключением правого поворота с ул. Смоленская; на участке ул. Усачева от ул. Трубецкая до Хользунова пер. ; на участке Хользунова пер. от ул. Усачева до ул. Малая Пироговская; на участке ул. Малая Пироговская от Хользунова пер. до ул. Трубецкая; на участке ул. Ефремова от ул. 3-я Фрунзенская до Проектируемого проезда №2309; на участке дублера Комсомольского проспекта от Проектируемого проезда №2309 в сторону ул. 3-я Фрунзенская.

Также введено двустороннее движение: во 2-м пер. Тружеников; в пер. Льва Выготского; в Малом Саввинском пер. ; в Усачевском пер. ; на дублерах Фрунзенской набережной от д. 18 до д. 4; на бульварных участках ул. 3-я Фрунзенская от Проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной; на бульварных участках ул. 2-я Фрунзенская от Проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной; на участке ул. Трубецкая от ул. Усачева до ул. Ефремова.

Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные полностью закрыты для проезда транспорта. Также перекрыты: выезд с 1-го Вражского пер. на Саввинскую набережную; выезд со 2-го пер. Тружеников на Саввинскую набережную; выезд с пер. Льва Выготского на Саввинскую набережную; выезд с Малого Саввинского пер. на Саввинскую набережную; выезд с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную. Фрунзенская набережная закрыта от пересечения с ул. Тимура Фрунзе. Перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды.

Ул. Хамовнический Вал закрыта от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей набережной и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской набережной. Перекрыты все выезды, включая дворовые проезды на участке ул. Хамовнический Вал от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта; на участке ул. Хамовнический Вал от Комсомольского проспекта до Новодевичьей набережной перекрыты съезды на ул. Ефремова, ул. Доватора, ул. Усачева; будет закрыт съезд с дублера Комсомольского проспекта на ул. Хамовнический Вал; закрыт правый поворот на ул. Хамовнический Вал на развязке с Третьим транспортным кольцом (ул. Хамовнический Вал, д. 16).

В связи с организацией пешеходной зоны перекрыты следующие улицы, включая все выезды и дворовые проезды: ул. Доватора; участок ул. 3-я Фрунзенская (от ул. Доватора до ул. Ефремова); участок ул. Ефремова (от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая); ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора); Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Доватора).

На Третьем транспортном кольце (ТТК) перекрыты: съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную; съезд с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект; съезд с внутренней стороны ТТК на ул. Хамовнический Вал.

Также все сквозные проезды по северной части ул. Большая Пироговская перекрыты на участке от Новодевичьего проезда до ул. Трубецкая. Запрещен правый поворот на ул. Ефремова с ул. 3-я Фрунзенская и прямой проезд по ул. 3-я Фрунзенская после пересечения с ул. Ефремова. Перекрыта ул. Трубецкая перед ул. Ефремова со стороны ул. Усачева и Комсомольского проспекта. Закрыт Лужнецкий проезд в сторону ул. Хамовнический Вал после пересечения с ул. 10-летия Октября.

В связи с организацией пунктов проверки аккредитации введены ограничения транспорта: ул. Большая Пироговская после пересечения с ул. Трубецкая в сторону Лужнецкого проезда доступна только для проезда местных жителей; ул. Малая Пироговская после пересечения с ул. Трубецкая в сторону Лужнецкого проезда доступна только для проезда местных жителей; ул. Погодинская после пересечения с Большим Саввинским пер. в сторону Новодевичьего проезда доступна только для проезда местных жителей; на пересечении ул. 3-я Фрунзенская с ул. Ефремова левый поворот на ул. Ефремова доступен только для местных жителей.

Также запрещена парковка и введен запрет остановки на следующих улицах: на всем протяжении ул. Доватора; пер. Льва Выготского; Малый Саввинский пер. ; ул. Тимура Фрунзе; 2-й пер. Тружеников. На участках улиц: ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора); ул. Ефремова (от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая); Лужнецкий проезд (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября); ул. Большая Пироговская (от ул. Трубецкая до 1-го Архивного пер.); ул. Малая Пироговская (от пер. Хользунова до д. 6/4 корп. 2 на ул. Малая Пироговская); ул. Трубецкая (от д. 8 стр. 2 до ул. Ефремова); ул. Усачева (от ул. Трубецкая до ул. Хользунова); ул. 2-я Фрунзенская (от Проектируемого проезда №6023 до Фрунзенской набережной по правым сторонам проезжих частей по направлению движения); ул. 3-я Фрунзенская (по северной части бульвара слева по ходу движения от Фрунзенской набережной до д. 6 на ул. 3-я Фрунзенская); дублер Фрунзенской набережной (от д. 4 до д.1 8); пер. Хользунова (от ул. Россолимо до ул. Усачева); Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова).