Британец вылечился от рака и забил татуировками все тело и глаза

Британец русского происхождения покрыл 90 процентов тела татуировками и заявил, что ему этого мало. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Адам Курлыкале (Adam Curlykale) сделал свою первую татуировку — маленькую надпись I am —12 лет назад после того, как его вылечили от рака. На сегодняшний день все его тело, включая глазные яблоки, украшено рисунками. Оставшиеся 10 процентов (подмышки, ладони и подошвы ног) он планирует забить в ближайшем будущем.

«Моим любимым цветом всегда был сервый. Поэтому я использую графитовый пигмент для своих тату. Я покрою 99 процентов тела татуировками, но некоторые части все же не трону. Какие — останется моим маленьким секретом», — пояснил Курлыкале.

Также Курлыкале рассказал, что стал татуировщиком ради достижения своей цели, и добавил, что люди начали бояться и осуждать его, когда он закрасил свое лицо и глаза. Однако мужчина научился не реагировать на чужое мнение.

В марте французский школьный учитель полностью покрыл лицо татуировками и начал карьеру модели, публикуя снимки в Instagram.

Во время работы в Лондоне Сильвиана вдохновили татуированные британцы, которые не боятся осуждения общества и не стесняются своей внешности. Вернувшись в Париж, преподаватель начал украшать свое тело рисунками. Начав с ног и предплечий, он постепенно нанес их на все тело. Последняя татуировка Сильвиана вдохновлена японскими мотивами и покрывает голову и левое ухо.