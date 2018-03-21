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Алкоджаз разбавит благотворительный аукцион РЖД-Партнера
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Алкоджаз разбавит благотворительный аукцион РЖД-Партнера 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Сегодня Александр — владелец бара и основатель группы «Физкультпрэвэт». Квинтет выступает в стиле алкоджаза, вливая в слушателей стопочку крепких и душевных песен. Прикоснуться к необычному музыкальному направлению и прослушать хиты в качестве аперитива перед новыми сообщениями из железнодорожной отрасли можно будет на вечернем приеме. Но унести с собой частицу алкоджаза возможно только поучаствовав в аукционе.
Большой транспортный семинар «Грузовая панорама» (г. Москва), который приурочен к 20-летнему юбилею журнала РЖД-Партнер, станет одним из значимых мероприятий, открывающих деловой сезон 2018 года. Семинар пройдет при участии органов государственной власти, представителей ОАО «РЖД», общественных организаций, отраслевых экспертов, а также российских промышленных и транспортных предприятий в ключевых секторах экономики.
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За первых два месяца 2018 г. на сети РЖД появилось 5,2 тыс. полувагонов Началось строительство первой частной автодороги в РФ C 22 марта Узбекистан и Кыргызстан запустят железнодорожное сообщение
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