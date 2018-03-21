Алкоджаз разбавит благотворительный аукцион РЖД-Партнера

Сегодня Александр — владелец бара и основатель группы «Физкультпрэвэт». Квинтет выступает в стиле алкоджаза, вливая в слушателей стопочку крепких и душевных песен. Прикоснуться к необычному музыкальному направлению и прослушать хиты в качестве аперитива перед новыми сообщениями из железнодорожной отрасли можно будет на вечернем приеме. Но унести с собой частицу алкоджаза возможно только поучаствовав в аукционе.