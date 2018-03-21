От Петра Великого до наших дней: Мадагаскар продолжает развивать дружбу с Россией

Встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел РФ Михаила Богданова и президента Мадагаскара Эри Радзаунаримампианины является важным событием в контексте политики Москвы не только по этой стране, но и по всему африканскому континенту. Так считает руководитель Центра исследований российско-африканских отношений и внешней политики Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Россия возвращается в Африку

Напомним, что Богданов встретился в Москве с Радзаунаримампианиной и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между Москвой и Антананариву , а также практические перспективы углубления наших двусторонних отношений на взаимовыгодных условиях.

Мадагаскарский лидер заявил, что его страна готова строить отношения с Россией в сфере развития туризма, сельского хозяйства, медицины и горной промышленности и связывает с Москвой немало своих национальных проектов.

Зимбабве и Намибию. Данную встречу можно считать своеобразным продолжением турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Африке, в рамках которого он посетил три важные страны этого континента — Эфиопию

Это важная линия внешней политики России, поскольку наша страна стремится расширить векторы своей глобальной политики — ведь не секрет, что во времена Советского Союза Москва уделяла большое влияние Африке и имела на этом континенте немало союзников.

Основной причиной данной политики стало значительное участие Москвы в ближневосточных делах, которое характеризовало нашу внешнюю политику, начиная с пятидесятых и заканчивая восьмидесятыми годами. Например, плотные и дружественные отношения Москвы с такими государствами, как Судан и Эфиопия стали побочным следствием данной внешнеполитической линии.

СССР играл большую роль на африканском континенте

Кроме того, важным событием для всего мира стал 1961 год, когда 17 африканских государств получили независимость от своих европейских метрополий, что сразу было использовано СССР для усиления своего влияния на этом континенте.

Отметим, что из больших стран Африки дольше всех зависимость от европейцев сохраняли португальские колонии Мозамбик Ангола , но крах в Лиссабоне системы Нового государства привел и к их суверенитету в 1975 году.

Это вообще был интересный момент в идеологическом противостоянии времен Холодной войны, поскольку Новое государство было провозглашено в Португалии в 1926 году и было «корпоративной идеологией», что было прямой отсылкой к фашистскому режиму, который установил несколькими годами ранее в Италии Бенито Муссолини . Таким образом, для Москвы поддержка независимости Анголы и Мозамбика вместе с такими движениями, как МПЛА и ФРЕЛИМО, имела не только аспект борьбы с колониализмом.

Гана, Республика Конго, В результате, отношения с африканскими государствами были важной частью внешней политики СССР, причем особенно тесные связи у нас были со странами «социалистической модели развития». Это Гвинея Мали , Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Бенин , которым СССР серьезно помогал материальной, финансовой и военной помощью.

Внешняя линия России привлекает африканцев

Достаточно сказать, что Москва в советское время имела межправительственные соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с 37 государствами африканского континента, что говорит о высочайшем уровне влияния СССР в Африке.

Естественно, после развала СССР это сотрудничество было практически полностью свернуто, а социалистические страны либо отказались от советской модели развития, либо существенно видоизменили ее, хотя в той же Анголе продолжает править партия МПЛА. При этом, ветеран Холодной Войны Эдуарду душ Сантуш после 38 лет правления ушел в отставку только в прошлом году.

По этой причине неудивительно, почему Россия до сих пор имеет чрезвычайно тесные связи с Анголой, а военные из этой страны проходят обучение в российских военных училищах и академиях, что крайне важно для наших позиций в Африке.

Кроме того, во многих других государствах африканского континента продолжает править политическая элита, которая проходила обучение в советских и российских высших учебных заведениях. Также здесь не нужно забывать про то, что с точки зрения Запада Африка является тем континентом, чье мнение и интересы не нужно принимать в расчет. В этом контексте надо обратить внимание на политику Франции , которая продолжает ту линию, которую раньше на этом континенте проводило французское министерство колоний.

Россия постепенно поворачивается на Восток

Поэтому не вызывает удивления тот интерес, что есть у африканских стран к России, которая проводит сегодня политику, отличную от стран коллективного Запада и готова к диалогу на паритетных условиях с любым членом международного сообщества. Из-за этого вполне логично, что 70 процентов стран Африки обычно поддерживает линию России на голосованиях Генассамблеи ООН

Очевидно, что африканские государства привлекает позиция России, которая базируется на принципе уважения суверенитета, а также невмешательства во внутренние дел. Наша страна в отличие от коллективного Запада всегда соблюдает эти принципы Устава ООН , не говоря уже о том, что Россия никогда не проводила колониальную политику, что также помогает строить отношения с африканскими государствами.

Руководитель Центра исследований российско-африканских отношений и внешней политики Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что внимание России и российских политических элит к Африканскому континенту в последние годы постепенно увеличивается.

«Здесь мы можем вспомнить турне министра иностранных дел Лаврова. Кроме того, готовится визит президента РФ Владимира Путина в Африку, который должен состояться летом этого года. Все это говорит об увеличении роли Африканского континента в мировой политике и экономике, и это отражает продолжающийся сдвиг на Восток наших внешнеполитических и внешнеэкономических связей, что сопровождается одновременно и осложнением отношений между Россией и странами Запада», — заключает Корендясов.

Это важный момент, поскольку мы до последнего времени придерживались евроцентристского внешнеполитического курса и сохраняли на этом направлении порядка 75-77 процентов наших внешнеэкономических связей.

У России с Мадагаскаром существуют давние отношения

«Что касается Мадагаскара, то это наш давний партнер, причем это партнер достаточно существенный. Здесь можно вспомнить и исторический момент, поскольку на этом острове-государстве находится большое кладбище российских моряков. Это следствие того, что флотилия адмирала Зиновия Рождественского останавливалась у берегов Мадагаскара в 1904 году по пути к Японии и к последующей военной катастрофе в Цусимском морском сражении», — констатирует Корендясов.

Кроме того, как замечает эксперт, известно, что с мадагаскарским королем вел переписку первый российский император Петр Великий, который в 1724 году хотел отправить к берегам этого острова военно-морскую экспедицию.

«В советское время у нас были очень широкие отношения с Мадагаскаром. Прежде всего, в шестидесятые-семидесятые годы, когда президентом Мадагаскара был Фелибер Циранана. У Москвы в этой стране имелись серьезные предприятия в области добычи полудрагоценных камней, руды, также Мадагаскар очень богат рыбными ресурсами и туристическими возможностями. Не надо, естественно, забывать и про достаточно обширные наши военно-технические связи», — резюмирует Корендясов.

По словам Евгения Николаевича, в настоящее время Мадагаскар переживает сложный внутриполитический кризис, вследствие чего, российское сотрудничество с Мадагаскаром серьезно сократилось, в том числе, и по линии обмена студентами.

«В России ведь обучалось, и до сих пор обучается, достаточно большое количество мальгашских студентов. Поэтому данный визит Богданова носит не ритуальный характер — также здесь играет роль и соглашение между Россией и Мадагаскаром о проведении регулярных дипломатических консультаций Москвы и Антананариву», — заключает Корендясов.