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В Беларуси впервые соберется Священный синод РПЦ
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В Беларуси впервые соберется Священный синод РПЦ 

Мир24 1 час назад
Беларуси впервые пройдет заседание Священного синода Русской православной церкви. Об этом журналистам рассказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщает телеканал «МИР 24».
Планируется, что в октябре в Минск приедет предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и митрополиты, постоянные члены синода. Владыка подчеркнул: проведение Священного синода на территории Беларуси — престиж для всей страны.
«Церковь наша, и в количестве и качественно поднялась на свой достойный, высокий уровень. И это как раз признание высокого уровня церковной и административной жизни белорусской православной церкви. Вот это чрезвычайно важно», — отметил митрополит.
Предыдущее заседание синода прошло 17 декабря прошлого года в Москве. Священный синод — это орган управления Русской православной церкви.
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