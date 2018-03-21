В Беларуси впервые соберется Священный синод РПЦ

Беларуси впервые пройдет заседание Священного синода Русской православной церкви . Об этом журналистам рассказал митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Павел, сообщает телеканал «МИР 24».

Планируется, что в октябре в Минск приедет предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл и митрополиты, постоянные члены синода. Владыка подчеркнул: проведение Священного синода на территории Беларуси — престиж для всей страны.

«Церковь наша, и в количестве и качественно поднялась на свой достойный, высокий уровень. И это как раз признание высокого уровня церковной и административной жизни белорусской православной церкви. Вот это чрезвычайно важно», — отметил митрополит.

Предыдущее заседание синода прошло 17 декабря прошлого года в Москве . Священный синод — это орган управления Русской православной церкви.

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