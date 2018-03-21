20 марта Центральный районный суд Челябинска вынес решение о взыскании с министерства финансов Российской Федерации пятисот рублей компенсации морального вреда в пользу депутата южноуральского Заксобрания, члена партии «Справедливая Россия» Ольги Мухометьяровой. Политик выиграла суд по защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Речь идет о событиях 2015 года, когда полицейские незаконно выписали ей административный штраф за проведение якобы несанкционированного митинга, а по факту неожиданно отмененных публичных слушаний в день, когда они были назначены и согласованы с властями Златоуста. Население тогда при участии областного депутата Мухометьяровой должно было рассмотреть вопрос вырубки леса под коттеджную застройку.
«В феврале 2015 года людей пригласили на публичные слушания, и в назначенный день, в апреле, когда жители пришли к городской администрации (а было более двухсот человек), им сказали: «сегодня было опубликовано постановление о том, что слушания переносятся». Никто не хотел уходить, сломали турникет и вошли в здание администрации, — вспоминает те события Ольга Мухометьярова. — На место приезжали сотрудники полиции, но никто не был задержан. Спустя два месяца меня пригласили в отдел полиции якобы по другому моему обращению в областное управление внутренних дел, то есть заведомо обманули, не позволили подготовиться к защите моих прав. На месте ознакомили с протоколом об административном правонарушении и несколько часов удерживали в здании полиции, после чего на их машине, в которой также ехал человек асоциального вида, доставили в городской суд. Суд первой инстанции приговорил меня к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Для меня это был шок! Но за меня заступились люди, они обратились к Сергею Миронову и Валерию Гартунгу, которые подключили все механизмы правовой защиты».
В итоге прокуратура все же вынесла протест на судебное решение златоустовского городского суда. Начальник отдела полиции получил представление, в результате чего сотрудника, оформлявшего протокол, уволили.
«Я готова была простить, но до того момента, пока не узнала, что следственный комитет в 2017 году, уже признав меня потерпевшей по другим событиям, закрыл дело. И основанием послужило то, что люди, которые распространяли обо мне и Гартунге сведения клеветнического характера, искренне верили в то, что я и Валерий Карлович — представители Госдепа. Тогда я решила, что силовиков надо остановить, — объясняет Мухометьярова. — Те листовки унижали честь и достоинство, несли достаточно серьезные нарушения. Потом состоялся второй пикет с распространением тех же агиток. Мне вспомнился другой процесс о защите чести и достоинства, в котором Валерий Карлович выиграл один рубль. Дело не в деньгах, а в принципе!»
Взыскать компенсацию можно было не с полиции, а именно с Минфина, чем и воспользовалась парламентарий. Она доказала, что не способствовала публичным слушаниям, в один момент ставшим незаконными, а пыталась остановить народ. Поэтому и наказана быть не могла.
Фото с сайта Законодательного собрания Челябинской области.