Территорию набережной реки Пим планируют благоустроить в Лянторе

20 марта в здании администрации Лянтора состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором были подведены итоги голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского поселения Лянтор

Заместитель Главы МО — начальник управления городского хозяйства Лариса Геложина отметила: «Проект по благоустройству набережной состоит из 4-х этапов, но деньги пока есть только на первый. В настоящее время ведётся работа по реализации этого этапа. Уже в апреле будет объявлен аукцион на выполнение работ, а к его реализации приступят ориентировочно в июне — июле.

По мере получения финансирования на реализацию оставшихся проектов, мы тут же будем объявлять закупки на реализацию последующих этапов. Финансирование будет происходить из всех источников: федерального и окружного бюджета, а также из бюджета Сургутского района и города Лянтор. Всё это технически осуществимо в пределах одного календарного года».

Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 11 630 лянторцев.

За благоустройство парковой зоны вдоль берега реки Пим, проголосовало наибольшее количество жителей города — 9 498 города, оставшиеся 2 085 голосов достались проекту по благоустройству сквера по ул. Центральная.