Американец угнал автомобиль с младенцем на заднем сиденье

Угнавший машину американец только спустя 10 километров обнаружил на заднем сиденье грудного ребенка, сообщает PalmBeachPost.com. Избавиться от юного пассажира он решил на ближайшей заправочной станции, где его и сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел ранним утром 20 марта в городе Уэст-Палм-Бич , что во Флориде. На кадрах видно, как чернокожий преступник в белой майке и темных брюках, изрядно повозившись, вытаскивает детское кресло с пятимесячным младенцем и направляется с ним ко входу придорожного кафе.

По словам владельца заведения, подозреваемый отдал ребенка дежурившему сотруднику. Последняя отметила, что угонщик торопился и был очень напуган.

"Меня так поразила эта история, ведь я сама мать четверых детей. И я понимала, что малыш был голоден", — поделилась своими впечатлениями женщина.

Уже через полчаса полицейские вернули грудничка матери, а спустя пару часов обнаружили брошенный Kia Rio в пяти километрах от АЗС, но самого преступника задержать пока не удалось.