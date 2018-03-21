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Американец угнал автомобиль с младенцем на заднем сиденье
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Американец угнал автомобиль с младенцем на заднем сиденье 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Угнавший машину американец только спустя 10 километров обнаружил на заднем сиденье грудного ребенка, сообщает PalmBeachPost.com. Избавиться от юного пассажира он решил на ближайшей заправочной станции, где его и сняла камера наблюдения.
Инцидент произошел ранним утром 20 марта в городе Уэст-Палм-Бич, что во Флориде. На кадрах видно, как чернокожий преступник в белой майке и темных брюках, изрядно повозившись, вытаскивает детское кресло с пятимесячным младенцем и направляется с ним ко входу придорожного кафе.
По словам владельца заведения, подозреваемый отдал ребенка дежурившему сотруднику. Последняя отметила, что угонщик торопился и был очень напуган.
"Меня так поразила эта история, ведь я сама мать четверых детей. И я понимала, что малыш был голоден", — поделилась своими впечатлениями женщина.
Уже через полчаса полицейские вернули грудничка матери, а спустя пару часов обнаружили брошенный Kia Rio в пяти километрах от АЗС, но самого преступника задержать пока не удалось.
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