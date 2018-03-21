Кто ответит, если при капитальном ремонте затопит квартиру?

Пришло уведомление, что будет ремонт кровли. Боюсь, что выпадет он на лето и квартиру дожди затопят. С кого мне потом спрашивать?

Отвечает директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева:

— Если произойдёт такое несчастье и вашу квартиру подтопит, ответственность за это понесёт тот, кто причинил вред. То есть подрядная организация, которая выполняла работы. Договор у них с фондом на оплату. Пока не возместят убытки собственникам, мы им за работу деньги не переведём.

При этом практика регионального оператора показывает, что с мая по август практически не бывает подрядчиков, желающих участвовать в конкурсе на ремонт крыш. Именно потому, что в это время слишком высока вероятность затопления квартир собственников. И только когда в период ремонта входят месяцы с отрицательной температурой, подрядчики подают свои заявки.