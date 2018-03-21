Ещё
Кто ответит, если при капитальном ремонте затопит квартиру?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто ответит, если при капитальном ремонте затопит квартиру? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Пришло уведомление, что будет ремонт кровли. Боюсь, что выпадет он на лето и квартиру дожди затопят. С кого мне потом спрашивать?
Отвечает директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева:
— Если произойдёт такое несчастье и вашу квартиру подтопит, ответственность за это понесёт тот, кто причинил вред. То есть подрядная организация, которая выполняла работы. Договор у них с фондом на оплату. Пока не возместят убытки собственникам, мы им за работу деньги не переведём.
При этом практика регионального оператора показывает, что с мая по август практически не бывает подрядчиков, желающих участвовать в конкурсе на ремонт крыш. Именно потому, что в это время слишком высока вероятность затопления квартир собственников. И только когда в период ремонта входят месяцы с отрицательной температурой, подрядчики подают свои заявки.
АиФ Красноярск: последние новости
Какого числа Родительский день в 2018 году? Что можно и что нельзя на Страстной неделе? Лотерейный билет нужно покупать по паспорту?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ254
Путин занялся «списком Собчак»72
Появились слухи об уходе Лаврова65
Россия закрыла границу для грузов с Украины149
Пенсии россиян будут считать по-новому153
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение