Некоммерческая организация по развитию городской среды создается в Нижегородской области

Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам заседания городской думы 21 марта.

По его словам, главной задачей новой структуры станет стандартизация работы по общественным пространствам.

«Раньше внутри администрации появлялись различные проекты и идеи, и фактически решения принимали муниципальные служащие. Некоммерческая организация должна стать неким внешним офисом, где, во-первых, разрабатывается концепция, а во-вторых, происходят общественные обсуждения. В этой структуре работают такие же жители города, неравнодушные люди, которые действительно хотят благоустроить город», — сказал Панов.

Он также подчеркнул, что концепция будет подтверждена только после того, как ее проверят и согласуют жители. Затем начнется подготовка соответствующей документации и пройдут конкурсы по выбору подрядчика.

«Другая важная задача некоммерческой организации — так называемый дизайн-код. К примеру, если взять такие малые формы благоустройства, как лавочки и урны, на сегодняшний день они выполнены в разнородном стиле. Помимо того, что они должны быть красивыми, необходимо создать некие узнаваемые символы Нижнего Новгорода», — отметил Владимир Панов

Он также сообщил, что организацию возглавит Дарья Шорина, которая неоднократно представляла Нижний Новгород на встречах по данному вопросу в других городах.

Напомним, абсолютным лидером голосования за благоустройство в Нижнем Новгороде стал парк «Дубки».