«Грязные» соцсети и провал на собеседовании. Пять ошибок при поиске работы

Какие шаги нужно предпринять до того, как откликаться на ту или иную вакансию, и как нельзя вести себя на собеседовании, «АиФ-Черноземье» рассказала специалист по маркетингу и связям с общественностью Анна Твилдиани.

Не выходите на рынок неподготовленными

Каналов поиска работы сегодня великое множество: от случайно увиденных постов в соцсетях и газетных объявлений до рекомендаций знакомых и коллег. Соискателю сегодня доступна масса поисковых ресурсов и навигаторов. Некоторые из них создают удобные каналы в Telegram. Подписываясь, вы указываете, какого рода работу ищите, и бот присылает вам вакансии, когда они появляются в его базе данных.

Но прежде, чем публиковать свое резюме и соглашаться на собеседование с кем-либо, проведите домашнюю работу. Анна Твилдиани советует внимательно изучить вашу профобласть: какие новые специальности в ней появились, какие предлагают зарплаты. Оцените, сколько вы можете получать, исходя из своего опыта и багажа.

«Бывает так, что много лет человек получал одну зарплату и не знал, что, выйди он на рынок, другие компании предложат ему намного больше, — говорит эксперт. — Сейчас на рынке труда умеренная конкуренция. Нет, как в кризисные года, гонки за вакансией. Хотя конкуренция все еще в пользу работодателя — он может выбирать из многих кандидатур».

Не доверяйте мошенникам

Следующий шаг — распознать хорошего работодателя и отличить его от мошенника. HR-специалисты компании HeadHunter предлагают проверить ваше возможное место работы по следующим критериям:

У компании должен быть работающий сайт, а на нем — качественное описание вакансии. Компания должна иметь хорошая репутацию среди сотрудников и особенно бывших сотрудников. Если очень много гневных отзывов — это повод задуматься. Признак хорошего рабочего места — возможность обучения и карьерного роста. Если работодатель предлагает своим кандидатам или новичкам бесплатное допобразование, курсы и т.д., перед вами компания, которая действительно стремиться работать с профессионалами. Опасайтесь предложений платного обучения. Если вам навязывают заплатить за входные курсы и купить какие-то пособия до того, как принять вас на работу, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Белая зарплата и наличие соцпакета — признак честно работающего бизнеса. Но эксперты говорят, что серая зарплата — это все еще нормальная история на рынке, и можно ее не пугаться. Если вам предлагают сделать работу на пробу бесплатно — это тревожный сигнал. Конечно, во многих сферах при приеме в компанию предлагают пройти тестовое задание. В этом случае нужно уточнить, это учебный вариант или же ваша работа будет использоваться в проектах компании. Испытательный срок в хорошей компании обязательно проплачивают. Если вам предлагают месяц поработать бесплатно, не соглашайтесь. Оставаясь на испытательный срок, нужно уточнить, в каком объеме и на основании каких документов вам предстоит работать. Это правило не касается практик и стажировок в компаниях — они могут быть и неоплачиваемыми. Не скромничайте и не приукрашивайте

Составление резюме при приеме на работу — целая наука.

«Можно и нужно заводить несколько резюме. Если, например, у вас образование маркетолога, вы можете также работать бренд-менеджером, руководителем отдела, рекламщиком. Весь свой опыт работы следует разделить, так у вас больше вероятности быть замеченным той или иной компанией, которая ищут себе определенного специалиста», — говорит Анна Твилдиани.

Чем полнее ваше резюме, тем более привлекательны вы для компаний. Составляя его, не скромничайте, похвалите себя за предыдущие достижения и обязательно напишите желаемую зарплату. Охотнее приглашают на собеседование тех, кто в прямом смысле знает себе цену, говорят эксперты.

HR-специалисты говорят, что на графу о вашем образовании работодатели уже не смотрят в первую очередь — название вашего вуза не так важно, если у вас есть опыт работы. Именно он интересует компании, прежде всего. Да, будет плюсом, если вы работаете по специальности, указанной в дипломе, но даже если нет — не страшно.

Важно в резюме весь свой опыт работы описать в формате достижений: вспомните, каких результатов вы достигли на прошлой работе, напишите, как повысили показатели или каких наград смогли добиться. Обязательно уточните обязанности, которыми вам приходилось заниматься. Ведь бывает так, что одна и та же специальность в разных компаниях может иметь разные функции.

Еще один совет — укажите в резюме контакты человека, который может подтвердить вашу компетенцию. Это может быть бывший босс или коллега по работе. Необязательно, что ему будут звонить и расспрашивать. Но если такой контакт указан, значит, вам можно доверять, вы не боитесь проверки.

Главное, говорит Анна Твилдиани, не лгать и не приукрашивать действительность. Ведь если вы указали, что имеете отличные организаторские навыки, а на деле окажется, что не способны организовать и собственный рабочий стол, это откроется.

Обязательно напишите сопроводительное письмо. В резюме вы указываете только фактическую информацию, а в сопроводительном письме имеете возможность обратиться к работодателю напрямую. Письмо должно состоять из обращения, цели (чем вас заинтересовала эта вакансия и почему вы откликнулись на нее) и информации о том, чем вы будете полезны компании. Все это нужно уместить в пару-тройку абзацев.

Не используйте фото с вечеринок

Резюме нужно обязательно сопроводить фотографией. По словам Анна Твилдиани, в основном, все HR-специалисты, которые занимаются подбором персонала, — женщины. А они часто обращают внимание на внешний вид.

Ни в коем случае нельзя выбирать в качестве фото для резюме селфи, свадебные снимки, пафосные фото цветами (этим грешат девушки), фото с пляжей, вечеринок или баров. Выбирая или делая фото, подумайте о сфере, куда вы устраиваетесь. Например, для юридической компании вам понадобиться строгая фотография, а в IT-компаниях нет дресс-кода и, если вы устраиваетесь дизайнером, вам необязательно нужно фото в деловом костюме.

Очень важно посмотреть на свои страницы в соцсетях глазами работодателя. Сегодня редко какая компания не проверит соцсети кандидатов. То, какие записи вы репостите и на какие группы подписаны, скажут о вашей адекватности, а ваши комментарии — о грамотной письменной речи. Также опытный HR-специалист проверит список ваших друзей. Для сфер, связанных с установлением контактов, важно, чтобы в ваших соцсетях вы «дружили» с другими профессионалами из своей сферы. Взгляните на фотографии, которые вы выкладывали в последнее время, и почистите те, которые произведут неприятное впечатление на работодателя. Например, фото с вечеринок или чересчур интимные снимки. Многие создают себе две странички в соцсети: одна — красивая обложка для работодателя, вторая — отражающая вашу реальную жизнь. Анна Твилдиани советует этого не делать. Если ваше обычное поведение неприемлемо для работника той или иной компании, это рано или поздно все равно вскроется.

Не молчите на собеседовании

Очень важный этап трудоустройства — собеседование. Чаще всего оно начинается с базовых и уточняющих вопросов по вашему резюме: о предыдущем месте работы, образовании, достижениях. Если вас спросят, почему вы хотите работать именно в этой компании, говорите правду. Это неплохо, если вас привлекает уровень зарплат.

Готовясь к интервью, обязательно изучите компанию — чем она занимается, какие проекты осуществила в последнее время, каких достижений достигла. Очень мало кто это делает.

Рассказываете о своих сильных сторонах, но не стесняйтесь заявить и слабых. Только подайте их под правильным соусом: «Я курю, но стараюсь бросить, поэтому каждую пятницу не позволяю себе ни сигаретки». Слабые стороны есть у всех, расскажите, как вы с справляетесь со своими.

Когда закончились вопросы к вам, нельзя вставать с собеседования и уходить. Это покажет, что вы не заинтересованы или слишком взволнованы. Вы должны тоже задать вопросы или хотя бы сказать: «Сейчас вопросов нет, но как я могу с вами связаться, когда они появятся». Эксперты советуют не спрашивать про зарплату сразу. Начните с вопроса о ваших обязанностях и требований к вам, а потом можно спросить и об оплате. Обязательно уточните, сколько этапов собеседования и как вы будете оцениваться.

Любопытный, заинтересованный и знающий себе цену сотрудник — вот кого не захотят отпускать с собеседования.

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