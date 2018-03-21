Движение на участке 2-го пер. Тружеников ограничат с 25 марта по 28 апреля из-за работ на коммуникациях

Движение транспорта на участке 2-го пер. Тружеников будет ограничено с 25 марта по 28 апреля 2018 г. в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Ограничение движения транспорта в связи с продлением сроков проведения работ на инженерных коммуникациях введут с 25 марта по 28 апреля на участке 2-го пер. Тружеников от пересечения с Большим Саввинским пер. до д. 4/19, стр. 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта ограничат круглосуточно на одной полосе.