Красноярское золотодобывающее предприятие приостановило работу из-за нарушений

Красноярскому золотодобывающему предприятию запретили работать до получения необходимых разрешительных документов и устранения нарушений природоохранного законодательства, сообщает kp.ru . Установлено, что в реку Чибижек в Курагинском районе попали отравляющие вещества — кремний, мышьяк и фенол.

Как заявили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона, нарушения обнаружил экологический инспектор.

Проверка показала, что предприятие вело свою деятельность незаконно. На руководство завели административное дело и предписали устранить нарушения. Компания на это не отреагировала, и представители ведомства обратились в суд с требованием приостановить деятельность организации. Суд встал на сторону министерства.