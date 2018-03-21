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Красноярское золотодобывающее предприятие приостановило работу из-за нарушений
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Красноярское золотодобывающее предприятие приостановило работу из-за нарушений 

RT на русском 1 час назад
Красноярскому золотодобывающему предприятию запретили работать до получения необходимых разрешительных документов и устранения нарушений природоохранного законодательства, сообщает kp.ru. Установлено, что в реку Чибижек в Курагинском районе попали отравляющие вещества — кремний, мышьяк и фенол.
Как заявили в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования региона, нарушения обнаружил экологический инспектор.
Проверка показала, что предприятие вело свою деятельность незаконно. На руководство завели административное дело и предписали устранить нарушения. Компания на это не отреагировала, и представители ведомства обратились в суд с требованием приостановить деятельность организации. Суд встал на сторону министерства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за 2017 год убрали 330 тыс. кубометров мусора по требованию инспекторов Госадмтехнадзора.
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