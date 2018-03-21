«Сохраним память о людях, живших во времена войны»: в Перми началась подготовка к «Бессмертному полку»

Подготовка к «Бессмертному полку», в котором можно пройти по центральным улицам Перми с портретами участников Великой Отечественной войны, началась. Для того, чтобы участвовать, нужно подготовить фотографию своего предка. В Перми «Бессмертный полк» состоится в шестой раз.

«Бессмертный полк» — это международное общественное движение, направленное на то, чтобы сохранить личную память о поколении Великой Отечественной войны. Люди собираются в группу и, держа в руках фотографии своих предков, идут по центральным улицам города во время Парада Победы.

— Фото можно сделать как угодно — хоть в файлике принести. Но это должно быть реальное изображение вашего предка, — пояснила 59.ru координатор «Бессмертного полка» в Перми Анна Отмахова. — Мы хотим сохранить память о всех людях, живших во времена войны: и воевавших, и тружеников тыла. Наша задача — сохранение личной, семейной истории. Мы никогда не гнались за цифрами. Для нас всё равно будет полк, неважно — 50 в нём, 500 или 50000 человек.

Участвовать в шествии может любой желающий. В прошлом году, 9 мая, в «Бессмертном полку» по центральным улица Перми прошли 40000 пермяков. Они стартовали от Комсомольского проспекта, двигались до Октябрьской площади и повернули к Театру-Театру. Информацию о месте сбора полка и маршруте в 2018 году можно будет найти на сайте или в группе «ВКонтакте».