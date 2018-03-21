Пассажир в «Домодедове» попытался незаконно провезти часы на 20 млн руб

Сотрудники таможни задержали в столичном аэропорту «Домодедово» гражданина Швейцарии , который попытался провезти часы на 20 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Дубай-Москва, сотрудники таможни остановили на «зеленом» коридоре гражданина Швейцарии. В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира были обнаружены трое наручных часов «DE BETHUNE». В своем объяснении мужчина заявил, что часы привез для презентации в Москве

«По результатам таможенной экспертизы было установлено, что одни часы с циферблатом синего цвета в виде «звездного неба» выполнены из золота 750 пробы. Двое других — из сплавов титана и стали, одни часы украшены бриллиантами и имеют указатель фаз Луны. Общая стоимость часов составляет 20,13 миллиона рублей, соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей — более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Таким образом, в действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время наручные часы изъяты.

Домодедовская таможня напоминает, что беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 тысяч евро, в случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.