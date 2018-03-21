Таможенники Внуково помогли выявить почтовое отправление с повышенным уровнем ионизирующего излучения 

Как сообщили в пресс-службе при проезде грузового автомобиля, доставляющего почтовые отправления на территорию почтово-грузового комплекса «Внуково», сработала таможенная система радиационного контроля «Янтарь».
При замере переносным средством радиационного контроля МКС А03-1 на поверхности почтового отправления определена мощность дозы 9,34 мкЗв/ч. Должностным лицом отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Внуковской таможни в установленном порядке были оповещены заинтересованные службы.
В настоящее время машина с почтовым отправлением, направлявшимся в Республику Коми, находится в специально отведенном месте с выставленным ограждением, соответствующим всем требованиям радиационной безопасности. После определения причин повышенного уровня ионизирующего излучения почтового отправления, ответственными ведомствами будут приняты меры в отношении данного почтового отправления.