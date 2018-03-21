Таможенники Внуково помогли выявить почтовое отправление с повышенным уровнем ионизирующего излучения

Как сообщили в пресс-службе при проезде грузового автомобиля, доставляющего почтовые отправления на территорию почтово-грузового комплекса «Внуково» , сработала таможенная система радиационного контроля «Янтарь».

При замере переносным средством радиационного контроля МКС А03-1 на поверхности почтового отправления определена мощность дозы 9,34 мкЗв/ч. Должностным лицом отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Внуковской таможни в установленном порядке были оповещены заинтересованные службы.