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В регионе незаконно привлекают людей к уголовной ответственности — Любимов
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В регионе незаконно привлекают людей к уголовной ответственности — Любимов 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
21 марта на расширенном координационном совещании руководителей правоохранительных органов губернатор Рязанской области Николай Любимов обратил внимание собравшихся на ответственное принятие решений по каждому рассматриваемому обращению.
«Есть данные о том, что в регионе распространены случаи незаконного привлечения людей к уголовной ответственности, — заявил Любимов. — Об этом свидетельствуют обращения жителей области, а также статистика. В 2017 году по реабилитирующим основаниям прекращено производство в отношении 127 человек. Такая ситуация недопустима».
По словам главы региона, всем профильным ведомствам следует объединить усилия с тем, чтобы исключить из практики случаи незаконного обвинения людей. Но если преступление совершено, то это должно быть подтверждено вескими и убедительными доказательствами.
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