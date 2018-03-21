В регионе незаконно привлекают людей к уголовной ответственности — Любимов

«Есть данные о том, что в регионе распространены случаи незаконного привлечения людей к уголовной ответственности, — заявил Любимов. — Об этом свидетельствуют обращения жителей области, а также статистика. В 2017 году по реабилитирующим основаниям прекращено производство в отношении 127 человек. Такая ситуация недопустима».

По словам главы региона, всем профильным ведомствам следует объединить усилия с тем, чтобы исключить из практики случаи незаконного обвинения людей. Но если преступление совершено, то это должно быть подтверждено вескими и убедительными доказательствами.