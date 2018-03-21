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Казначейство будет размещать резервы ФСС, направляя в бюджет 15% дохода
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Казначейство будет размещать резервы ФСС, направляя в бюджет 15% дохода 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федеральное казначейство с января 2019 года приступит к размещению средств резерва Фонда социального страхования (ФСС), направляя в федеральный бюджет 15% дохода, сказал руководитель ведомства Роман Артюхин.
В рамках выступления на коллегии казначейства чиновник отметил, что у ФСС существуют размещаемые резервы, и с учётом того, что казначейство серьёзно продвинулось в применении своих инструментов по размещению средств, вице-премьер Ольга Голодец дала отдельное поручение по передаче полномочий ФСС в казначейство по размещению средств страхового резерва, сообщает РИА «Новости».
Артюхин уточнил, что объём страхового резерва ФСС составляет 100 миллиардов рублей. «Есть протокольное поручение, в нём написано, что 15% доходов от размещения отдать в федеральный бюджет, а 85% — в ФСС», — добавил глава казначейства.
Глава казначейства отметил, что средства будут размешаться от имени Фонда социального страхования и не будут привлечены на единый счёт федерального бюджета, как это происходит.
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