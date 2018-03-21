В Екатеринбурге коммунальщики бросили пенсионеров на произвол судьбы

Жители двухэтажного дома в Екатеринбурге , сами того не ведая, лишились управления на основании фальшивого протокола.

Как передаёт агентство ЕАН, в прокуратуру пожаловались жильцы дома на ул. Мичурина, 237А, корпус 2 (1955 года постройки). Здание, которое обслуживала УК «ЖКХ Октябрьского района», оказалось брошено коммунальщиками на произвол судьбы. Выяснилось, что областной Госжилстройнадзор исключил их дом из лицензии управляющей компании. Основанием же послужил некий протокол общего собрания собственников, которое прошло ещё 12 февраля. Однако, по словам жильцов, никакого собрания не было, протокол — фальшивка. Он заполнен одинаковым почерком, а в качестве председателя дома, ведущего собрания, секретаря и члена счетной комиссии фигурирует один и тот же человек.

Сейчас жители дома на Мичурина требуют разобраться во всей этой истории. Собственники полагают, что УК было не выгодно держать на балансе их старый дом, поэтому коммунальщики решили от них избавиться. Им предложили создать ТСЖ, но в доме — лишь 12 квартир, в которых живут в основном пенсионеры. И теперь всех их могут отключить от всех коммунальных благ. В самой управляющей компании от комментариев уклонились.