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Представители Совета ветеранов обсудят итоги проделанной работы
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Представители Совета ветеранов обсудят итоги проделанной работы 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Совет ветеранов Вороновского проведет ежемесячную встречу. На ней члены объединения подведут итоги работы за первые месяцы 2018 года. Информацию об этом 20 марта рассказали в Совете ветеранов.
— В начале все участники расскажут, что успели сделать за три месяца. Для Совета ветеранов по традиции стал очень плодотворным февраль. Мы успели не только поучаствовать в различных мероприятиях, но и провести встречи со школьниками, — уточнили в объединении.
Точных дат проведения собрания на данный момент нет. Планируется, что оно состоится в первых числах апреля. На встрече Совет ветеранов утвердит план работы на ближайшие несколько месяцев.
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