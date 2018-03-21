Стругокрасненский суд разрешил главе местной полиции не платить штраф 

Стругокрасненский районный суд рассмотрел апелляцию начальника местной полиции Сергея Петрова на решение Псковского УФАС, которым Петрова оштрафовали на 15 тысяч рублей. Начальник стругокрасненской полиции указал в жалобе, что его наказали из-за нарушений законодательства о госзакупках, однако он не состоит в комиссии по закупкам. Также Петров сообщил, что 20 февраля 2017 года стругокрасненское МВД заключило контракт с МП «ЖКХ» на откачку и вывоз жидких отходов. Контракт стоил полиции менее 100 тысяч рублей, контракт заключили с единственным поставщиком и на основании закона о закупках не включили его в реестр контрактов. Таким образом, заявил Петров, в его действиях нет административного правонарушения. Отметим, антимонопольщики, в свою очередь, выявили, что стругокрасненская полиция не составила отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и не разместила его в интернете в необходимые сроки. Также в отчёте нет сведений об объёме годового объёма закупок полиции за 2016 год, там нет сведений о контрактах, заключённых с единственным поставщиком. Суд согласился с УФАС, но счёл, что нарушения Сергея Петрова малозначительны. Решение УФАС о штрафе Стругокрасненский суд отменил, а административное дело закрыл в связи с малозначительностью.