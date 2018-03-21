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Стругокрасненский суд разрешил главе местной полиции не платить штраф
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Стругокрасненский суд разрешил главе местной полиции не платить штраф 

Псковская губерния 1 час назад
Стругокрасненский районный суд рассмотрел апелляцию начальника местной полиции Сергея Петрова на решение Псковского УФАС, которым Петрова оштрафовали на 15 тысяч рублей. Начальник стругокрасненской полиции указал в жалобе, что его наказали из-за нарушений законодательства о госзакупках, однако он не состоит в комиссии по закупкам. Также Петров сообщил, что 20 февраля 2017 года стругокрасненское МВД заключило контракт с МП «ЖКХ» на откачку и вывоз жидких отходов. Контракт стоил полиции менее 100 тысяч рублей, контракт заключили с единственным поставщиком и на основании закона о закупках не включили его в реестр контрактов. Таким образом, заявил Петров, в его действиях нет административного правонарушения. Отметим, антимонопольщики, в свою очередь, выявили, что стругокрасненская полиция не составила отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и не разместила его в интернете в необходимые сроки. Также в отчёте нет сведений об объёме годового объёма закупок полиции за 2016 год, там нет сведений о контрактах, заключённых с единственным поставщиком. Суд согласился с УФАС, но счёл, что нарушения Сергея Петрова малозначительны. Решение УФАС о штрафе Стругокрасненский суд отменил, а административное дело закрыл в связи с малозначительностью.
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