Дума разобралась с окладами судей

Государственная дума 21 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный устранить правовое противоречие в сфере оплаты труда судейского корпуса (Legal.Report писал об этом документе здесь).

В настоящее время приложение к федеральному закону от 10 января 1996 года №6-ФЗ (о гарантиях соцзащиты судей и работников аппаратов судов), согласно которому размеры должностных окладов служителей Фемиды исчислялись в процентном отношении к окладу председателей Верховного и Высшего арбитражного судов РФ , утратило силу. Однако продолжают действовать отдельные положения федерального закона от 21 июля 1997 года № 115-ФЗ и федерального закона от 28 июня 2002 года № 76-ФЗ, предусматривающие внесение изменений и дополнений в это приложение.

В связи с этим законопроектом предусматривается ликвидировать правовую неопределенность. Предлагается признать утратившими силу как закон №115-ФЗ, так и абзацы 5–18 статьи 1 закона № 76-ФЗ. Как отмечается в заключении правового управления Госдумы, цель законопроекта — унификация положений законодательных актов. Документ признает, по сути, ненужными нормы законов, которыми «вносились изменения в закон с самостоятельной сферой регулирования» (речь идет о Федеральном законе № 6-ФЗ) и которые выполнили свою функцию после того, как начали действовать.