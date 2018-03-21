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Дума разобралась с окладами судей
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Дума разобралась с окладами судей 

Legal.Report 1 час назад
Государственная дума 21 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный устранить правовое противоречие в сфере оплаты труда судейского корпуса (Legal.Report писал об этом документе здесь).
В настоящее время приложение к федеральному закону от 10 января 1996 года №6-ФЗ (о гарантиях соцзащиты судей и работников аппаратов судов), согласно которому размеры должностных окладов служителей Фемиды исчислялись в процентном отношении к окладу председателей Верховного и Высшего арбитражного судов РФ, утратило силу. Однако продолжают действовать отдельные положения федерального закона от 21 июля 1997 года № 115-ФЗ и федерального закона от 28 июня 2002 года № 76-ФЗ, предусматривающие внесение изменений и дополнений в это приложение.
В связи с этим законопроектом предусматривается ликвидировать правовую неопределенность. Предлагается признать утратившими силу как закон №115-ФЗ, так и абзацы 5–18 статьи 1 закона № 76-ФЗ. Как отмечается в заключении правового управления Госдумы, цель законопроекта — унификация положений законодательных актов. Документ признает, по сути, ненужными нормы законов, которыми «вносились изменения в закон с самостоятельной сферой регулирования» (речь идет о Федеральном законе № 6-ФЗ) и которые выполнили свою функцию после того, как начали действовать.
Выступивший на заседании Госдумы замминистра финансов РФ Юрий Зубарев подтвердил, что две предлагаемых к исключению нормы, «уже фактически не используются».
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