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Жители Хамовников в день матча 23 марта смогут проехать к домам по пропуску
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Жители Хамовников в день матча 23 марта смогут проехать к домам по пропуску 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Москвичи, проживающие в районе Хамовники, во время проведения футбольного матча между Россией и Бразилией в «Лужниках» смогут проехать к своим домам по резидентским парковочным разрешениям, сообщил журналистам в четверг начальник отдела транспорта префектуры Центрального административного округа Федор Винокуров.
"Для проезда жителей района на территорию, прилегающую к стадиону «Лужники», организована выдача пропусков. Владельцам резидентских парковочных разрешений сотрудники управ районов ЦАО принесли в квартиры и вручили в руки жителям. Жителям, у которых нет оформленных парковочных резиденций, для получения пропуска нужно обратиться в штаб, организованный в управе района Хамовники и ГБУ «Жилищник» района Хамовники", — сказал Винокуров.
По его словам, в настоящее время выдано более пяти тысяч таких пропусков.
Схема движения будет изменена с 22 по 24 марта в районе стадиона «Лужники» в связи с проведением футбольного матча, сообщили ранее в ГКУ «Центр организации дорожного движения». В частности, по ряду улиц будет введено одностороннее движение. Для проезда транспорта будут полностью закрыты Ростовская (от Бородинского моста), Саввинская и Новодевичья набережные, а также ряд выездов на них. В связи с организацией пешеходной зоны также будет перекрыт ряд улиц, включая все выезды и дворовые проезды. Будут недоступны съезды с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную, Комсомольский проспект и улицу Хамовнический Вал. Ряд проездов будет доступен только для местных жителей.
На улицах будет ограничено парковочное пространство. Также будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на всем протяжении улиц Доватора, Льва Выготского, Саввинском малом переулке, Тимура Фрунзе, 2-ом переулке Тружеников, а также на участках ряда других улиц.
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Бразилии 23 марта в Москве.
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