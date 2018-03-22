Ещё
Россия‐Бразилия: как изменится движение возле «Лужников» на время матча
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия‐Бразилия: как изменится движение возле «Лужников» на время матча 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В столичном районе Хамовники будет изменена схема движения в период с 22 по 24 марта. Причиной станет проведение футбольного матча между сборными России и Бразилии. Такое сообщение было опубликовано на официальном портале мэрии Москвы.
Уточняется, что в указанный период проехать по территории, прилегающей к стадиону «Лужники», смогут лишь местные жители, а также представители юридических лиц. Причем последним придется предъявить специальный пропуск, который можно получить с 14 марта, написав соответствующее заявление. Также для получения документа потребуются свидетельство о регистрации машины и паспорт или договор об аренде помещения.
Так, для проезда будут полностью закрыты Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные. Вместе с тем, по причине организации пешеходной зоны, будут перекрыты некоторые улицы: улица Доватора, 3-й участок Фрунзенской улицы, а также частично перекроют улицу Ефремова и 10-летия Октября.
Водителям стоит обратить внимание на то, что также будет перекрыт ряд съездов с Третьего транспортного кольца. Кроме того, одностороннее движение будет введено со Смоленской улицы на Смоленскую набережную и на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу.
Односторонее движение частично введут на улице Усачева — от Трубецкой улицы до переулка Хользунова. То же произойдет и на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, и на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая.
Все подробности изменения движения указаны на портале.
Ранее сообщалось, что новая гостевая форма российских футболистов, созданная специально к ЧМ‐2018, вызвала бурное обсуждение. Мнения разделились — кто‐то считает ее простенькой и скучной, а кто‐то — лаконичной и стильной. «360» обсудил футбольную форму с известными российскими дизайнерами.
360tv.ru: последние новости
«Мы думали, что это наркоманы». Что жители Солсбери рассказывают о Скрипале и его дочери Экс‐депутата ГД задержали по подозрению в краже 2,5 млрд рублей «Я старею, организм дает сбой»: Пугачева ответила «хейтерам»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог231
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД114
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке122
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи43
«Кухню» РФ назвали неуязвимой для ракет США6
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение