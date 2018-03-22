Россия‐Бразилия: как изменится движение возле «Лужников» на время матча

В столичном районе Хамовники будет изменена схема движения в период с 22 по 24 марта. Причиной станет проведение футбольного матча между сборными России и Бразилии . Такое сообщение было опубликовано на официальном портале мэрии Москвы

Уточняется, что в указанный период проехать по территории, прилегающей к стадиону «Лужники», смогут лишь местные жители, а также представители юридических лиц. Причем последним придется предъявить специальный пропуск, который можно получить с 14 марта, написав соответствующее заявление. Также для получения документа потребуются свидетельство о регистрации машины и паспорт или договор об аренде помещения.

Так, для проезда будут полностью закрыты Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные. Вместе с тем, по причине организации пешеходной зоны, будут перекрыты некоторые улицы: улица Доватора, 3-й участок Фрунзенской улицы, а также частично перекроют улицу Ефремова и 10-летия Октября.

Водителям стоит обратить внимание на то, что также будет перекрыт ряд съездов с Третьего транспортного кольца. Кроме того, одностороннее движение будет введено со Смоленской улицы на Смоленскую набережную и на съезде с Ростовской набережной на Смоленскую улицу.

Односторонее движение частично введут на улице Усачева — от Трубецкой улицы до переулка Хользунова. То же произойдет и на участке переулка Хользунова от улицы Усачева до Малой Пироговской улицы, и на участке Малой Пироговской улицы от переулка Хользунова до улицы Трубецкая.

Все подробности изменения движения указаны на портале.

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