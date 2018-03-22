Более 5 тыс. пропусков выдано жителям для проезда на прилегающую к стадиону «Лужники» территорию

Об этом сообщил начальник отдела транспорта, связи, гаражного хозяйства префектуры Центрального административного округа Москвы Федор Винокуров.

«Для проезда жителей района на территорию, прилегающую к стадиону «Лужники», организована выдача пропусков. Владельцам резидентских разрешений оформленные пропуска принесли в квартиры и передали в руки сотрудники управ районов ЦАО. В настоящее время выдано более 5 тыс. пропусков», — сказал Ф. Винокуров.

Он отметил, что жителям, у которых нет оформленных парковочных резидентских разрешений, для получения пропуска надо обратиться в штаб, организованный в управе района Хамовники и ГБУ «Жилищник» района Хамовники.

Ранее в пресс-службе ЦОДД сообщили, что схема движения автомобилей в районе стадиона «Лужники» изменится 22-24 марта из-за проведения футбольного матча, который пройдет 23 марта.