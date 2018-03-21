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Сбербанк запустит сервис по аренде онлайн-касс для малого бизнеса
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Сбербанк запустит сервис по аренде онлайн-касс для малого бизнеса 

Rambler News Service 1 час назад
Кредитная организация рассчитывает, что аренда позволит минимизировать затраты на приобретение оборудования и при этом соблюдать требования закона «О применении контрольно-кассовой техники».
«Аренда станет доступной альтернативой покупке онлайн-касс, которыми должны быть оснащены в рамках второй волны налоговой реформы предприятия в сфере торговли и общественного питания на ЕНВД и ПСН», — говорится в сообщении.
Отмечается, что арендаторы смогут не изымать из оборота существенные суммы денег. «Кроме того, аренда позволит более гибко подходить к развитию: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество точек», — сообщается в пресс-релизе.
Для аренды будут доступны онлайн-кассы производства дочерней компании Сбербанка «Эвотор». Предпринимателям предложат три тарифа, стоимость которых будет зависеть от выбранного аппарата.
«В любой онлайн-кассе «Эвотор» предустановлено необходимое программное обеспечение для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет», — говорится в сообщении.
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