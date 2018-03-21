Сбербанк запустит сервис по аренде онлайн-касс для малого бизнеса

Кредитная организация рассчитывает, что аренда позволит минимизировать затраты на приобретение оборудования и при этом соблюдать требования закона «О применении контрольно-кассовой техники».

«Аренда станет доступной альтернативой покупке онлайн-касс, которыми должны быть оснащены в рамках второй волны налоговой реформы предприятия в сфере торговли и общественного питания на ЕНВД и ПСН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арендаторы смогут не изымать из оборота существенные суммы денег. «Кроме того, аренда позволит более гибко подходить к развитию: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество точек», — сообщается в пресс-релизе.

Для аренды будут доступны онлайн-кассы производства дочерней компании Сбербанка «Эвотор». Предпринимателям предложат три тарифа, стоимость которых будет зависеть от выбранного аппарата.

«В любой онлайн-кассе «Эвотор» предустановлено необходимое программное обеспечение для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет», — говорится в сообщении.