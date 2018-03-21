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В ОСК рассказали о результатах проектирования подлодки типа «Борей-Б»
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В ОСК рассказали о результатах проектирования подлодки типа «Борей-Б» 

РИА Новости 1 час назад
КУБИНКА, 21 мар — РИА Новости. Проектирование новейшей АПЛ «Борей-Б» завершилось неудовлетворительным с экономической точки зрения результатом, сообщил президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.
"Я думаю, мы сможем подойти к этой теме не раньше чем в конце этого года. На самом деле ОКР по определению облика «Борей-Б» были завершены ещё в конце года. Завершились они не очень с точки зрении экономики этого проекта", — сказал он.
Президент ОСК отметил, что сегодня специалисты корпорации вернулись к «чертежной доске» по этому проекту.
"Когда мы закончим его обсуждать, мы будем снова предлагать этот проект военно-морскому флоту", — отметил Рахманов.
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