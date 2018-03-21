В ОСК рассказали о результатах проектирования подлодки типа «Борей-Б»

"Я думаю, мы сможем подойти к этой теме не раньше чем в конце этого года. На самом деле ОКР по определению облика «Борей-Б» были завершены ещё в конце года. Завершились они не очень с точки зрении экономики этого проекта", — сказал он.

Президент ОСК отметил, что сегодня специалисты корпорации вернулись к «чертежной доске» по этому проекту.

"Когда мы закончим его обсуждать, мы будем снова предлагать этот проект военно-морскому флоту", — отметил Рахманов.