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Жительница Ставрополья нашла на могиле пакет с гранатой и патронами
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Жительница Ставрополья нашла на могиле пакет с гранатой и патронами 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 21 мар — РИА Новости. Жительница Ставрополья во время уборки могилы на кладбище в краевом центре нашла пакет с гранатой и патронами, сообщает управление Росгвардии по Ставропольскому краю.
"Во время уборки могилы на территории кладбища краевой столицы женщина обнаружила пакет с предметами, похожими на гранату и боеприпасы. Гражданка сообщила об опасной находке в полицию", — говорится в сообщении.
Взрывотехники идентифицировали ручную гранату, запал ручной гранаты и около 230 патронов со следами сильной коррозии, отмечено в сообщении.
Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы, добавили в ведомстве.
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