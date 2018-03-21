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Внимание, кастинг: САФУ объявил о поиске новой «Красы Арктики»
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Внимание, кастинг: САФУ объявил о поиске новой «Красы Арктики» 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Конкурс красоты и эрудиции «Краса Арктики — 2018» стартует в Архангельске. Студенток, верящих в свои силы, красоту и обаяние, ждут на кастинге 30 марта в 17:00 в главном корпусе САФУ. Окончательный список участниц будет утвержден к 7 апреля. О подготовке к старту конкурса, задумках и финальном шоу 29.ru рассказал один из организаторов конкурса и директор творческого центра САФУ Алексей Карпов.
— Схема отбора в этом году классическая. Будет отобрано до 16 девушек, 12 из них в дальнейшем войдут в окончательной список участниц. По разным причинам стандартно несколько девочек свои силы и занятость оценивают, говорят, что не успевают. Финальное шоу планируется на 2 июня, — комментирует Алексей Карпов.
В ближайшие несколько недель рабочая комиссия конкурса определится с темами, которые будут обыграны во время конкурса.
— Все изюминки я поостерёгся бы рассказывать, но коль скоро президентом объявлен Год добровольчества, то мы эту тему затронем: будем сотрудничать не только с детским домом, но и с другие учреждения, с которыми мы сотрудничаем. Возможно, что-то будет связано с другими глобальными темами, например, чемпионатом мира по футболу, который пройдет летом, или годом Собаки, — пояснил Карпов.
Участницы должны быть студентками очной формы САФУ в возрасте от 16 до 25 лет. Рост девушек — от 165 сантиметров. Подробнее узнать о правилах конкурса и найти форму заявки можно на странице сообщества в социальных сетях.
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