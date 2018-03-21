Глава Росгвардии поблагодарил спикера ГД за плодотворное сотрудничество

"Я благодарен лично вам, Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы), и вашим коллегам за предоставленную возможность здесь, в стенах нижней палаты парламента провести нашу выставку, для того чтобы вы могли ознакомиться с историей и традициями нашего ведомства", — сказал Золотов, открывая выставку Росгвардии в Госдуме в среду.

По словам Золотова, за неполные два года при участии Володина удалось добиться принятия «десяти федеральных законов, ещё восемь законов находятся на стадии рассмотрения и подготовки к первому чтению».

"Я благодарен всем вашим коллегам за эту работу. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — отметил Золотов.