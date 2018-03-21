9 секретов успеха от Уоррена Баффета

Играйте в долгую игру

Баффетт считает, что если инвестор хочет заработать, он не должен покупать акции с единственным намерением продать их в будущем. Он должен вступить в долгую игру. Миллиардер покупает акции только тех компаний, которым доверяет. Он полагает, что продавать их следует только в том случае, если вам нужны деньги, а не потому, что вы стратегически так просчитали.

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Всегда учитесь чему-то новому и оставайтесь скромным

Несколько лет назад Баффетт дал совет одной предпринимательнице. Он велел ей каждый день учиться чему-то новому и всегда оставаться скромной. Конечно, это не инвесторский совет. Это, скорее, стратегия, которой должен следовать каждый бизнесмен. Баффетт все еще каждый день читает газеты и книги.

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Инвестируйте собственные деньги

На примере Berkshire Hathaway, стоимость акций которой резко падала четыре раза, Баффет объяснил, в чем заключается проблема использования кредитов для инвестирования. Всегда существует вероятность, что акции упадут в цене, и если инвестор вложил не только собственные деньги, его могут ждать неприятности. Постоянный стресс приведет к принятию плохих решений.

Инвесторам, у которых есть дополнительные средства и нет долгов, напротив, не нужно беспокоиться о том, чтобы вернуть кому-то деньги в случае неудачи. Они могут быть более агрессивными, когда речь заходит об инвестициях.

Выстраивайте отношения и хорошо относитесь к людям

На лекции в Университете штата Айовы Баффет рассказывал студентам о том, как добиться успеха. Слушатели были поражены простотой его советов. Он практически не говорил о технических аспектах бизнеса. Баффет пытался донести до студентов, что «нельзя заменить отношения с другими людьми знаниями о бизнесе».

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Смотрите в будущее, а не в прошлое

«Конечно, вчерашний успех не поможет инвестору заработать сегодня», — написал Баффетт в 1951 году. Спустя почти 70 лет эти слова все еще остаются актуальными.

Баффет уверен: инвесторы должны смотреть в будущее, когда принимают инвестиционные решения. Неустойчивый успех в прошлом не должен вводить их в заблуждение.

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Дорого — не всегда значит качественно

Баффет всегда предпочитал пассивное инвестирование активному. В письме акционерам 2017 года он отметил, что иногда богатые люди напрасно тратят деньги, инвестируя при помощи дорогих консультантов.

«Во многих аспектах жизни хороший сервис действительно стоит дороже. Поэтому финансовые «элиты» не доверяют продуктам или услугам, которые будут доступны и не таким богатым людям, готовым вложить всего лишь несколько тысяч долларов».

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«Как крупные, так и мелкие инвесторы должны придерживаться недорогих индексных фондов», — было сказано в письме 2016 года.

Не поддавайтесь стадному инстинкту

В 2004 Баффет сказал: «бойтесь тогда, когда другие скупятся, и скупитесь тогда, когда другие боятся». Другими словами: покупайте дешево, продавайте дорого. Баффетт считает, что не стоит плыть по течению и следовать стадному инстинкту.

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Он продает акции только тогда, когда их стоимость высока, а не тогда, когда их стоимость упала и все боятся, что они не поднимутся в цене. В этом заключается долгосрочная стратегия Баффета.

Знайте, когда следует остановиться

Этому Баффетт научился, будучи еще подростком. Когда-то он делал ставки на ипподроме. После первого проигрыша он не остановился и поставил еще раз — в итоге он потерял в два раза больше.

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Иногда, пытаясь выбраться из болота, вы можете увязнуть еще глубже. Баффетт советует научиться останавливаться вовремя, чтобы избежать еще больших проблем.

Не фокусируйтесь только на деньгах

Баффет всегда советует людям не фокусироваться только на деньгах. Быть богатым приятно, однако важно то, как вы добьетесь успеха, и какие люди будут помогать вам и поддерживать вас на протяжении всего пути.

«Я всегда говорю студентам, что в старости успех определяют не деньги, а люди, которые тебя любят», — сказал он.

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