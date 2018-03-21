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Бывший глава Моссада переманил кибербезопасников из спецслужб
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Бывший глава Моссада переманил кибербезопасников из спецслужб 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Тамир Пардо (Tamir Pardo), в прошлом глава Моссада, политической разведки Израиля, которая по своему назначению и функциям сравнима с ЦРУ, создал компанию XM Cyber, куда пригласил специалистов в области кибербезопасности.
В итоге Пардо удалось переманить специалистов, работавших в командах израильских служб безопасности, среди которых Моссад, Шабак или (Шин-бет) и элитное подразделение армии 8200.
«Я всегда считал, что существует много компаний, выпускающих хорошие продукты, однако они не фокусируются на действительно важном вопросе — так ли хорошо защищены эти продукты», — цитирует Reuters Пардо.
Среди компаний принято нанимать так называемых «красных хакеров», в задачу которых входит имитация кибератаки на IT-инфраструктуру. Однако это довольно дорогое удовольствие, учитывая, что полученные специалистами данные быстро устаревают, так как корпоративные сети постоянно меняются.
Таким образом, Пардо пришел к тому, что необходимо создать новые методы имитации кибератак, благодаря чему была запущена соответствующая платформа.
«Мы создали машину, которая будет выполнять работу, которую раньше выполняли специалисты», — утверждает Пардо.
«К концу года у нас будет более 30 платных клиентов», — подчеркнул Пардо.
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