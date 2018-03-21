Бывший глава Моссада переманил кибербезопасников из спецслужб

Тамир Пардо (Tamir Pardo), в прошлом глава Моссада, политической разведки Израиля , которая по своему назначению и функциям сравнима с ЦРУ , создал компанию XM Cyber, куда пригласил специалистов в области кибербезопасности.

В итоге Пардо удалось переманить специалистов, работавших в командах израильских служб безопасности, среди которых Моссад, Шабак или (Шин-бет) и элитное подразделение армии 8200.

«Я всегда считал, что существует много компаний, выпускающих хорошие продукты, однако они не фокусируются на действительно важном вопросе — так ли хорошо защищены эти продукты», — цитирует Reuters Пардо.

Среди компаний принято нанимать так называемых «красных хакеров», в задачу которых входит имитация кибератаки на IT-инфраструктуру. Однако это довольно дорогое удовольствие, учитывая, что полученные специалистами данные быстро устаревают, так как корпоративные сети постоянно меняются.

Таким образом, Пардо пришел к тому, что необходимо создать новые методы имитации кибератак, благодаря чему была запущена соответствующая платформа.

«Мы создали машину, которая будет выполнять работу, которую раньше выполняли специалисты», — утверждает Пардо.

«К концу года у нас будет более 30 платных клиентов», — подчеркнул Пардо.