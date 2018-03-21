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На Диктора Левитана может рухнуть электроподстанция
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На Диктора Левитана может рухнуть электроподстанция 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации г. Владимира
Управляющий директор «Владимирской областной электросетевой компании» («ВОЭК») Николай Голенкевич вчера забил тревогу на заседании комитета по жизнеобеспечению городского совета. Он сообщил депутатам, что неустановленные пока лица при строительстве нелегальных гаражей, совершили настоящий подкоп под подстанцию.
Голенкевич произвел замеры: от края обрыва до дверей камеры трансформаторов осталось всего 40 сантиметров. Не сегодня-завтра может произойти новое обрушение грунта и тогда стена подстанции зависнет над обрывом. А среди потребителей электроэнергии, запитанных от данного объекта — котельная, общежитие и два училища, а также жилые дома.
На комитете даже прозвучало предложение перенести подстанцию на новое место, но в итоге решили, что легче подвинуть гаражи, чем убирать со старого место объект «ВОЭК» (о том, с какими сложностями сталкивается муниципалитет при сносе незаконных гаражей, мы писали в статье «Мэрия взялась за незаконные гаражи». Депутаты обещали не оставить «ВОЭК» в беде и заверили Голенкевича, что вся посильная помощь со стороны муниципальных властей энергоснабжающему предприятию будет оказана. Тем более, что между мэрией и «ВОЭК» еще в 2012году был подписано концессионное соглашение на 25 лет, в которое вошла и инвестиционная программа.
Объем инвестиций по Владимиру на 2018 год составляет почти 124 млн руб. Недавно были построены отдельные подстанции, питающие новый муниципальный ледовый дворец на Московском шоссе и Патриарший сад.
Еще одна проблема, с которой сталкивается «ВОЭК» — сложность с выбором трасс для прокладки коммуникаций и площадок для строительства подстанций. С момента подачи заявления до заключения договора на предоставление земельного участка проходит от полугода до года. Очень большой, по мнению Голенкевича, срок, который мешает оперативно развивать свои сети «ВОЭК». И в решении данной проблемы депутаты обещали помочь.
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