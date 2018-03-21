Водоемная башня на проспекте Мира в Москве станет объектом культурного наследия

Мосгорнаследие составило проект решения о включении водоемной башни станции «Николаевка» в реестр объектов культурного наследия, это единственное историческое здание, которое сохранилось на этой станции, сообщается на сайте ведомства.

«Водоемная башня действительно может быть признана уникальным сооружением, поскольку является единственным историческим зданием, сохранившимся на станции «Николаевка». Это яркий образец железнодорожной архитектуры конца XIX — начала ХХ века. Принятие решения о признании башни памятником важно еще и потому, что начиная с середины XIX века этот район Москвы был неразрывно связан с железнодорожной инфраструктурой: рядом находится Рижский вокзал, а также пути, где осуществляются пассажирские перевозки по Рижскому, Курскому и Смоленскому направлениям», — сообщил глава ведомства Алексей Емельянов

Решение внести водоемную башню в реестр объектов культурного наследия принято после историко-культурной экспертизы, проведенной специалистами, входящими в состав научно-методического совета при Мосгорнаследии.

Емельянов добавил, что объекты культурного наследия охраняются государством и их нельзя сносить. Ремонтные и реставрационные работы в таких зданиях согласовываются с Мосгорнаследием.

Водоемная башня была воздвигнута в конце 1900-х годов для бесперебойного обеспечения водой станции «Николаевка», построенной в 1863 году.

Здание башни оформлено в стиле поздней эклектики, фундамент облицован частично обработанными гранитными блоками. Постройка украшена рустованными полуколоннами и гладкими пилястрами. Окна каждого из четырех уровней устроены по-разному: на первом этаже они прямоугольные, на втором — квадратные, на третьем — арочные, а окна четвертого этажа узкие, с высокими арочными проемами. Вверху здание перекрыто деревянным куполом.

Во второй половине XX века внутреннее пространство башни поделили на четыре этажа при помощи бетонных блоков, а также пристроили бетонную шахту и одноэтажное здание с двускатной крышей.

Строение расположено в районе Николаевского тупика, недалеко от железнодорожных путей. Башню хорошо видно с Крестовского путепровода, из Водопроводного переулка и с платформы «Ржевская».