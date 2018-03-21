Какие профессии выбирают мужчины с пониженным содержанием тестостерона

Тестостерон называют главным мужским гормоном. Именно он отвечает за формирование первичных и вторичных половых признаков у мужчины. Специалисты утверждают, что его уровень в организме влияет на личность и характер, в том числе на профессиональные склонности и качества. Так ли это на самом деле?

Агрессия против скупости

Сначала давайте разберемся, на что в самом деле влияет тестостерон. Множество исследований подтверждают взаимосвязь между тестостероном и уровнем агрессии. Выяснилось также, что чем выше уровень тестостерона, тем больше мужчина склонен продолжать бороться в критической ситуации. А итальянские ученые установили, что при победе (к примеру, в спортивных соревнованиях) уровень тестостерона подскакивает.

Между тем миф о том, что мужчины с повышенным уровнем тестостерона больше склонны рисковать, не подтвердился. В 2009 году команда исследователей во главе с профессором Павлом Сапиенцем взяла пробы слюны у 550 студентов-экономистов МВА из школы бизнеса Университета Чикаго и сравнила данные о концентрации тестостерона в их слюне с результатами ранее проведенных опросов. Оказалось, что никакой связи между уровнем основного мужского гормона и любовью к риску у представителей сильного пола не наблюдается. А вот представительниц слабого пола высокое содержание тестостерона действительно превращало в авантюристок. [С-BLOCK]

В том же году Эрнст Фехр из Университета Цюриха провел ряд исследований, показавших, что пониженная концентрация тестостерона в крови приводит к выработке у человека таких качеств, как скупость, склонность к накопительству. Такой человек может хранить деньги, накапливать их, но вряд ли станет ими рисковать. Именно поэтому скопцы нередко были богаче остальных.

Кстати, евнухи на Востоке являлись верными слугами султанов и императоров и при этом часто достигали высоких постов, так как умели плести интриги и благодаря отсутствию тестостерона были лишены страстей.

Стрессоустойчивость и амбиции

В журнале «Кубанский научный медицинский вестник» была опубликована статья В. В. Еременко, В. Г. Абушкевича, Т. Н. Абушкевич и Е. Г. Потягайло «Взаимосвязь между уровнем стрессоустойчивости и концентрацией тестостерона в крови здорового мужчины». В ней изложены результаты проведенного учеными исследования.

«Лица, у которых при действии стрессорного фактора регуляторно-адаптивный статус не изменился или снизился не более чем на 5-6%, составили группу с высоким уровнем стрессоустойчивости, — говорится в статье. — Испытуемые, у которых регуляторно-адаптивный статус при действии стрессорного фактора уменьшился не более чем на 50%, вошли в группу с умеренным уровнем стрессоустойчивости. Лица, у которых на стресс снижение регуляторно-адаптивного статуса превысило 50%, были отнесены к испытуемым с низким уровнем стрессоустойчивости. Было установлено, что чем больше уровень тестостерона в крови в границах нормы, тем выше уровень стрессоустойчивости: высокий уровень стрессоустойчивости — тестостерон 8,38±0,12 нг/мл; умеренный — тестостерон 5,73±0,04 нг/мл; низкий -тестостерон 3,64±0,04 нг/мл». Итак, чем выше уровень тестостерона, тем более человек стрессоустойчив. И наоборот.

Тестостерон и профессиональная деятельность

Профессор Джеймс Даббс из университета штата Джорджия исследовал на предмет содержания тестостерона образцы слюны мужчин самых разных профессий. Выяснилось, что у наиболее успешных мужчин уровень тестостерона был выше. По-видимому, тестостерон «отвечает» за амбиции.

Какие же профессии чаще всего выбирают мужчины с пониженным содержанием тестостерона?

Банкиры. Но такой мужчина скорее будет занимать наемный, пусть и высокий пост, чем станет владельцем банка.

Священники. Даббс связывает это с пониженным стремлением к светскому успеху и слабой сексуальной активностью. [С-BLOCK]

Дегустаторы. Считается, что лучшие дегустаторы в мире — это японцы. Уровень тестостерона у японских мужчин в среднем ниже, чем у европейцев, и это влияет на развитие вкусовых рецепторов.

Офисные клерки и фрилансеры. Если мужчина выбирает спокойную работу, связанную с необходимостью постоянно подчиняться требованиям начальства, хозяев или заказчиков и не связанную с активным поиском и обработкой клиентов (например, веб-дизайнер, программист, делопроизводитель), то, скорее всего, его уровень тестостерона не очень высок. У него нет особых амбиций, и его вполне устраивает стабильный доход, который он получает за выполнение чужих заданий и заказов.

Такие мужчины редко занимают руководящие должности и выбирают экстремальные профессии типа спортсмена или каскадера. А вот среди адвокатов и менеджеров по продажам много мужчин с повышенным содержанием тестостерона. Для этих профессий необходимы импульсивность и качества игрока.