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Опытно-конструкторские работы по «Бореям-Б» проведены, но будут переделаны
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Опытно-конструкторские работы по «Бореям-Б» проведены, но будут переделаны 

ТАСС 2 часа назад
КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы по определению облика атомных подлодок проекта 955 «Борей-Б» были проведены, но их необходимо переделать, сообщил в среду журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Я думаю, что мы сможем подойти к этому разговору в конце 2018 года. Опытно-конструкторские работы по определению облика «Борея-Б» были выполнены в прошлом году. Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса", — сказал он.
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