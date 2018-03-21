Опытно-конструкторские работы по «Бореям-Б» проведены, но будут переделаны

"Я думаю, что мы сможем подойти к этому разговору в конце 2018 года. Опытно-конструкторские работы по определению облика «Борея-Б» были выполнены в прошлом году. Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса", — сказал он.