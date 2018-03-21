Нарусова обвинила Мединского в безнравственности

Скандальная тема о диссертации министра культуры Владимира Мединского неожиданно вновь оказалась в центре внимания во время заседания Совета Федерации

После того, как Мединский выступил в Совфеде с докладом в рамках правительственного часа, сенатор Людмила Нарусова обвинила министра в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Однако председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко прервала ее, подчеркнув, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации», передает ТАСС

"Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, а не использовать для пиара эту площадку. Эта тема уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ. Все ответы даны соответствующими органами", — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

С просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук в 2016 году в Минобрнауки обратился участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий , решивший, что диссертация министра на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности.