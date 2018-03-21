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Нарусова обвинила Мединского в безнравственности
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Нарусова обвинила Мединского в безнравственности 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Скандальная тема о диссертации министра культуры Владимира Мединского неожиданно вновь оказалась в центре внимания во время заседания Совета Федерации.
После того, как Мединский выступил в Совфеде с докладом в рамках правительственного часа, сенатор Людмила Нарусова обвинила министра в безнравственности в связи с защитой его докторской диссертации. Однако председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко прервала ее, подчеркнув, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации», передает ТАСС.
"Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, а не использовать для пиара эту площадку. Эта тема уже обсуждалась три года во всех вариантах, в СМИ. Все ответы даны соответствующими органами", — заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
С просьбой лишить Мединского ученой степени доктора наук в 2016 году в Минобрнауки обратился участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, решивший, что диссертация министра на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности.
Диссертационные советы МГУ и Белгородского университета не нашли ни плагиата в диссертации, ни нарушений в процедуре защиты научной работы. Тем не менее, 2 октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Президиум ВАК 20 октября пришел к противоположенному мнению и рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за Мединским ученую степень доктора исторических наук. В конце октября 2017 года глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ об отказе в лишении ученой степени доктора наук Владимира Мединского.
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