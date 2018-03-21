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Фуникулер через Москву-реку запустят этой весной
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Фуникулер через Москву-реку запустят этой весной 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Канатную дорогу между Воробьевыми горами и «Лужниками» протестируют в апреле, а первых пассажиров она примет уже в мае.
Как уточнили в столичном Стройкомплексе, на маршруте длиной 700 метров разместятся три станции: «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужнецкая набережная». Нижняя станция почти готова, здесь проводятся отделочные работы.
Переброс троса между опорами планируется осуществить в ближайшее время. Напомним, зимой фуникулер будет поднимать спортсменов на горнолыжный трамплин, а летом по нему смогут прокатиться все желающие.
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