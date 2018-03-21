Фуникулер через Москву-реку запустят этой весной

Канатную дорогу между Воробьевыми горами и «Лужниками» протестируют в апреле, а первых пассажиров она примет уже в мае.

Как уточнили в столичном Стройкомплексе, на маршруте длиной 700 метров разместятся три станции: «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужнецкая набережная». Нижняя станция почти готова, здесь проводятся отделочные работы.

Переброс троса между опорами планируется осуществить в ближайшее время. Напомним, зимой фуникулер будет поднимать спортсменов на горнолыжный трамплин, а летом по нему смогут прокатиться все желающие.