Бродячим животным построят дома на время ЧМ-2018

Накануне чемпионата мира регионы, принимающие матчи, столкнулись с серьёзной этической проблемой: что делать с бездомными животными? Интернет уже заполонили петиции зоозащитников, требующие остановить убийство уличных собак и кошек, на которые якобы выделено более 100 миллионов рублей.

Однако в Нижегородской области нашли решение, которое позволит навести порядок на улицах и при этом сохранить всех животных. Опыт нашего региона станет примером для всей России

В приют на время

Глава региона Глеб Никитин внёс в Законодательное собрание законопроект, предусматривающий, что во время чемпионата мира по футболу будут отловлены все безнадзорные животные в Нижнем Новгороде, Дзержинске и городе Бор — в местах проведения мероприятий первенства.

Далее отловленные собаки будут содержаться в приюте весь период подготовки и проведения мундиаля, то есть с 10 июня по 25 июля 2018 года.

Нижегородская область уже известна своим гуманным отношением к бездомным животным. В отличие от многих других регионов у нас собак не уничтожают, а стерилизуют, вакцинируют и выпускают с биркой на ухе в привычные места обитания или пристраивают в добрые руки. При этом обычно они содержатся в приюте 10 дней. В этот раз получится 46.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, всего для подготовки к чемпионату мира необходимо отловить 360 животных: 230 в Нижнем, 80 в Дзержинске и 50 на Бору.

— Временно поместят в приют или на передержку только четвероногих, обитающих в ближайшем радиусе стадиона «Нижний Новгород» и тренировочных баз в Дзержинске и на Бору, — объясняет Владимир Гройсман , руководитель Нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Зоозащита НН». — Глава региона Глеб Никитин уже выпустил распоряжение о содержании безнадзорных собак в этот период. Определён и размер финансирования — 49 рублей в день на питание одной собаки. За это время животные будут также ревакцинированы от бешенства.

Для содержания собак «Зоозащита НН» построит за свой счёт дополнительные вольеры на территории двух приютов — на улице Коминтерна и в микрорайоне Бурнаковский.

Городские санитары

Ситуацию с гуманным решением проблемы безнадзорных четвероногих в Нижнем Новгороде большинство экологов считают уникальной.

— Не убивают, а стерилизуют собак только у нас и в Санкт-Петербурге , — поясняет Владимир Гройсман. — Есть регионы, где собак тоже не уничтожают, но там нет средств на их стерилизацию, — это Вологда , Сахалин, Магадан Калининград . Кстати, мы тоже первые два года работы по программе гуманного регулирования численности безнадзорных животных стерилизовали их не за бюджетные средства, как сейчас, а за счёт благотворительного фонда «Сострадание-НН». Такая мера гораздо эффективнее помогает уменьшать их количество, не говоря уже о нравственной составляющей.

В качестве антипримера Гройсман привёл Сочи , где ежегодно убивают по 8000 собак, но на следующий год получают столько же новых бездомных четвероногих. В Нижнем Новгороде благодаря гуманному регулированию, то есть стерилизации собак и обратного выпуска на места обитания, за три года удалось снизить численность безнадзорных животных с 8000 до 2400.

— В идеале в городе-миллионнике должно быть не больше 2000 безнадзорных животных, и через год мы придём к этой цифре, — уверен Владимир Яковлевич. — Провакцинированные уличные собаки выполняют функции городских санитаров: они не пропускают в город больных бешенством лис, и при этом сами не переносят бешенство. Такие животные занимают свою биологическую нишу, которую при их отсутствии могли бы заполнить крысы. Главное — чтобы число бездомных четвероногих не увеличивалось.

При благотворительном фонде «Сострадание-НН» есть приют, где остаются те, кто не сможет выжить на улице. Каждый год более 600 его подопечных находят новых хозяев, для этого создан специальный раздел на сайте фонда. Кстати, такая же участь может ждать и собак, отловленных во время чемпионата: их или пристроят через фонд «Сострадание-НН» в добрые руки, или выпустят обратно.