Источник: в отношении экс-главы «Нацимбио» Николая Семенова возбуждено уголовное дело

"В отношении Семенова возбуждено уголовное дело", — сказал источник, не уточнив статью и фабулу обвинения.

В пресс-службе компании сообщили, что по делу в отношении Семенова проходится комплекс оперативно-следственных мероприятий, они ведутся при полном содействии службы безопасности Ростеха

"Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами , оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено. На сегодняшний день Семенов не работает в Ростехе и других наших структурах", — сказал собеседник агентства.