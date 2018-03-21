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Источник: в отношении экс-главы «Нацимбио» Николая Семенова возбуждено уголовное дело
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Источник: в отношении экс-главы «Нацимбио» Николая Семенова возбуждено уголовное дело 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший руководитель компании «Нацимбио» Николай Семенов стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В отношении Семенова возбуждено уголовное дело", — сказал источник, не уточнив статью и фабулу обвинения.
В пресс-службе компании сообщили, что по делу в отношении Семенова проходится комплекс оперативно-следственных мероприятий, они ведутся при полном содействии службы безопасности Ростеха.
"Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами, оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено. На сегодняшний день Семенов не работает в Ростехе и других наших структурах", — сказал собеседник агентства.
Компания «Нацимбио» учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов, особенно иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний. В частности, компания разрабатывает и производит вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП), препараты крови, препараты для лечения ВИЧ и гепатитов, а также инсулины и его аналоги.
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