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В Китае завершился монтаж купола реактора «Хуалун-1» на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин»
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В Китае завершился монтаж купола реактора «Хуалун-1» на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: Газета "Труд"
Фучжоу, 21 марта /Синьхуа/ — Китайская национальная ядерная корпорация /CNNC/ в среду объявила об успешном завершении работ по монтажу купола реактора «Хуалун-1» на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь на востоке Китая.
Монтаж купола реактора был завершен 21 марта в 09:21, что на десять дней раньше намеченного срока. Это означает, что реализация проекта переходит к фазе монтажа оборудования, уточнили в корпорации.
В мае прошлого года на АЭС «Фуцин» был установлен купол реактора «Хуалун-1» на пятом энергоблоке, который является первым в мире генератором на базе технологии «Хуалун-1».
Купол установлен на энергоблоке для обеспечения его герметичности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Как сообщил официальный представитель корпорации Лю Бинь, купол диаметром 46,8 м. весит 342 тонны. Он состоит из 147 стальных пластин толщиной 6 мм. Работы по монтажу купола реактора на шестом энергоблоке длились несколько часов.
Согласно плану, на АЭС «Фуцин» будут построены шесть энергоблоков. К настоящему моменту первые четыре из них были сданы в коммерческую эксплуатацию. Пятый энергоблок представляет собой первый в мире показательный проект с применением технологии ядерного реактора «Хуалун-1»
Объем выработки электроэнергии первых четырех энергоблоков АЭС «Фуцин» оценивается в 55,2 млрд кВт-ч. -0-
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