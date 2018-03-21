В Китае завершился монтаж купола реактора «Хуалун-1» на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин»

Фучжоу, 21 марта / Синьхуа / — Китайская национальная ядерная корпорация /CNNC/ в среду объявила об успешном завершении работ по монтажу купола реактора «Хуалун-1» на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин» в провинции Фуцзянь на востоке Китая

Монтаж купола реактора был завершен 21 марта в 09:21, что на десять дней раньше намеченного срока. Это означает, что реализация проекта переходит к фазе монтажа оборудования, уточнили в корпорации.

В мае прошлого года на АЭС «Фуцин» был установлен купол реактора «Хуалун-1» на пятом энергоблоке, который является первым в мире генератором на базе технологии «Хуалун-1».

Купол установлен на энергоблоке для обеспечения его герметичности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил официальный представитель корпорации Лю Бинь, купол диаметром 46,8 м. весит 342 тонны. Он состоит из 147 стальных пластин толщиной 6 мм. Работы по монтажу купола реактора на шестом энергоблоке длились несколько часов.

Согласно плану, на АЭС «Фуцин» будут построены шесть энергоблоков. К настоящему моменту первые четыре из них были сданы в коммерческую эксплуатацию. Пятый энергоблок представляет собой первый в мире показательный проект с применением технологии ядерного реактора «Хуалун-1»

Объем выработки электроэнергии первых четырех энергоблоков АЭС «Фуцин» оценивается в 55,2 млрд кВт-ч. -0-