Пункт международного почтового обмена на КПП Маньчжоули возобновил работу

Хух-Хото, 21 марта / Синьхуа / — На днях на крупнейшем сухопутном КПП Маньчжоули на китайско-российской границе была возобновлена работа пункта международного почтового обмена /ПМПО/, а также состоялось первое тестирование международного почтового маршрута Маньчжоули-Москва.

Сотрудники местной таможни сообщили, что раньше международные почтовые отправления из города Маньчжоули должны были пройти через транзитные пункты в Пекине, Хух-Хото или других местах, что продлевало время доставки посылок. После возобновления работы ПМПО, почтовые отправления будут транспортироваться непосредственно из Маньчжоули в Россию после прохождения процедур таможенного оформления в Маньчжоули.

Мэр города Маньчжоули Сюй Айлянь сказала, что благодаря возобновлению работы ПМПО, будет сокращено время ожидания для покупателей, осуществляющих покупки импортной продукции через зарубежные торговые интернет-сайты. Это также способствует развитию трансграничной электронной коммерции в городе Маньчжоули.