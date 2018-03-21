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Пункт международного почтового обмена на КПП Маньчжоули возобновил работу
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Пункт международного почтового обмена на КПП Маньчжоули возобновил работу 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Хух-Хото, 21 марта /Синьхуа/ — На днях на крупнейшем сухопутном КПП Маньчжоули на китайско-российской границе была возобновлена работа пункта международного почтового обмена /ПМПО/, а также состоялось первое тестирование международного почтового маршрута Маньчжоули-Москва.
Сотрудники местной таможни сообщили, что раньше международные почтовые отправления из города Маньчжоули должны были пройти через транзитные пункты в Пекине, Хух-Хото или других местах, что продлевало время доставки посылок. После возобновления работы ПМПО, почтовые отправления будут транспортироваться непосредственно из Маньчжоули в Россию после прохождения процедур таможенного оформления в Маньчжоули.
Мэр города Маньчжоули Сюй Айлянь сказала, что благодаря возобновлению работы ПМПО, будет сокращено время ожидания для покупателей, осуществляющих покупки импортной продукции через зарубежные торговые интернет-сайты. Это также способствует развитию трансграничной электронной коммерции в городе Маньчжоули.
Работа ПМПО была приостановлена в 1997 году из-за сокращения количества почтовых экспресс-отправлений. За последние годы быстрыми темпами развивается трансграничная электронная коммерция между Китаем и Россией, таким образом, стала очевидной проблема логистики в сфере трансграничной электронной коммерции в Маньчжоули. В 2016 году Главное таможенное управление КНР официально утвердило возобновление работы ПМПО в Маньчжоули. -0-
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