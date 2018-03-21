Ещё
Глава Забайкалья не думает о попадании под череду отставок губернаторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Глава Забайкалья не думает о попадании под череду отставок губернаторов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что из-за большого объема работы ей некогда задумываться о том, может ли она попасть под новую череду отставок губернаторов.
Ранее политологи прогнозировали новую череду отставок губернаторов вскоре после президентских выборов в России.
"Не прислушиваюсь, во-первых, во-вторых, не задумываюсь. В силу того простого обстоятельства, что некогда этим заниматься", — сказала Жданова журналистам, отвечая на вопрос, не опасается ли она попасть под новую прогнозируемую политологами череду отставок глав регионов.
"Работы очень много в Забайкальском крае, проблем очень много, хотя очень многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать, поэтому будем думать только о работе, настроены только на работу", — добавила она.
РИА Новости: последние новости
Польша меняет порядок выдачи Шенгенских виз В России может появиться программа "Миллион солнечных крыш" Жительницу Барнаула обвинили в создании "карусели" на выборах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ187
Путин занялся «списком Собчак»66
Россия закрыла границу для грузов с Украины141
Пенсии россиян будут считать по-новому143
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение