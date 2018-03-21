Глава Забайкалья не думает о попадании под череду отставок губернаторов

Ранее политологи прогнозировали новую череду отставок губернаторов вскоре после президентских выборов в России

"Не прислушиваюсь, во-первых, во-вторых, не задумываюсь. В силу того простого обстоятельства, что некогда этим заниматься", — сказала Жданова журналистам, отвечая на вопрос, не опасается ли она попасть под новую прогнозируемую политологами череду отставок глав регионов.

"Работы очень много в Забайкальском крае, проблем очень много, хотя очень многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать, поэтому будем думать только о работе, настроены только на работу", — добавила она.