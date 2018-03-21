На перекрёстке в центре Новосибирска появился светофор, который горит зелёным и красным сразу

На перекрёстке улиц Максима Горького и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска сломался светофор для пешеходов — теперь он одновременно горит и красным, и зелёным.

Необычное расположение панелей светофора сегодня около 17:00 заметил новосибирец Дмитрий Мишин — фото он опубликовал в своём «Твиттере».

«Его либо кто-то руками развернул или зацепили машиной, какой-нибудь грузовой — но не факт. Обслуживает этот перекрёсток организация «Информсвет» по договору с «Горсветом», светофор этот СМЭУ не принадлежит. Из практики — у нас тоже есть такие светофоры, их порой можно усилием развернуть рукой», — рассказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры..

В «Горсвете» корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Накануне сломанный светофор на перекрёстке Мира и Аникина помешал движению автомобилистов — автомобили встали в глухую пробку на Винаповском мосту.