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На перекрёстке в центре Новосибирска появился светофор, который горит зелёным и красным сразу
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На перекрёстке в центре Новосибирска появился светофор, который горит зелёным и красным сразу 

ngs.ru 2 часа назад
На перекрёстке улиц Максима Горького и Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска сломался светофор для пешеходов — теперь он одновременно горит и красным, и зелёным.
Необычное расположение панелей светофора сегодня около 17:00 заметил новосибирец Дмитрий Мишин — фото он опубликовал в своём «Твиттере».
«Его либо кто-то руками развернул или зацепили машиной, какой-нибудь грузовой — но не факт. Обслуживает этот перекрёсток организация «Информсвет» по договору с «Горсветом», светофор этот СМЭУ не принадлежит. Из практики — у нас тоже есть такие светофоры, их порой можно усилием развернуть рукой», — рассказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры..
В «Горсвете» корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Накануне сломанный светофор на перекрёстке Мира и Аникина помешал движению автомобилистов — автомобили встали в глухую пробку на Винаповском мосту.
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