Арестованные по подозрению в экстремизме члены «Нового величия» тренировались с оружием для охоты

Арестованные по подозрению в создании и участии в экстремитском сообществе участники движения «Новое величие» проводили тренировки в Подмосковье с боевым оружием. Как рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, на занятиях по тактике стрельбы молодые люди применяли самозарядные карабины «Сайга-410» и СКС.

«Как минимум один общий сбор у активистов проходил в безлюдном месте недалеко от города Хотьково в Сергиево-Посадском районе Московской области. Один из участников движения, Рустам Рустамов , предоставил для занятий по тактике стрельбы «Сайгу» и СКС. Он же рассказал участникам тренировки, как пользоваться оружием и коктейлями Молотова», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил распределение ролей в движении. Так, «информационный отдел» (изготовление и распространение агитматериалов) возглавил Максим Рощин , «финансовый» отдел (поиск и контакты с источниками финансирования) — Руслан Костыленков, «отдел активных действий» (организация акций) — Павел Ребровский, «агентурно-вербовочный отдел» (набор и проверка кандидатов в члены движения) — Мария Дубовик, «юридическо-правовой отдел» (обеспечение правовой поддержки) — Вячеслав Крюков.

Источник добавил, что уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1. («Организация экстремистского сообщества»), о котором ранее сообщало агентство, следователи возбудили 13 марта 2018 г. после проверки сообщения о преступлении. Собеседник агентства не уточнил, кто именно обратился в правоохранительные органы

Ранее Агентству «Москва» стало известно о задержании и аресте девяти человек, входящих, по версии следствия, в движение «Новое величие», организованное в начале декабря 2017 г. В Дорогомиловском суде факт ареста подтвердили и назвали фамилии арестованных. По делу проходят — Р. Костыленков, П. Ребровский, Анна Павликова, Р.Рустамов, Петр Карамзин, М. Рощин, В. Крюков, Сергей Гаврилов , Дмитрий Полетаев, М. Дубовик.

Как говорится в материалах дела, молодые люди участвовали в собраниях движения, вели агитацию «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки о движении и клеили постеры в общественных местах. Экспертиза установила — некоторые из материалов «Нового величия» «пропагандируют и оправдывают насилие».