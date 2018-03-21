Всероссийский урок «Футбол без дискриминации» стартовал в образовательных учреждениях РФ

В Еврейском музее и центре толерантности дан старт Всероссийскому уроку «Футбол без дискриминации», занятия будут идти в образовательных учреждениях России в течение ближайшей недели, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

«По всей России сегодня стартует Всероссийский урок «Футбол без дискриминации». Еще неделю где-то преподаватели и педагоги могут этот урок проводить. Учитель может скачать материал с сайта Федерального научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности, который это все организовал, и может использовать их в школе», — сказали агентству в пресс-службе Еврейского музея и центра толерантности.

В свою очередь директор департамента устойчивого развития АНО «Оргкомитет „Россия-2018“ Милана Верхунова отметила, что уроками планируется охватить порядка 60 тыс. человек.

»В общей сложности по итогам этой программы будет обучено более 60 тыс. человек, а все наработанные материалы останутся доступными к пользованию и после проведения турнира», — подчеркнула М. Верхунова.

Организаторами мероприятий выступят Оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.